Ziraat Katılım’dan kira sertifikası

Ziraat Katılım
, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 15 milyar TL ihraç tavan izni kapsamında 300 milyon TL tutarlı 180 gün vadeli kira sertifikası ihracını ilk kez halka arz yöntemiyle gerçekleştirdi. Ziraat Yatırım Menkul Değerler aracılığıyla gerçekleştirilen halka arzla 300 milyon TL fonlama temin edildi. Ziraat Katılım Genel Müdürü Metin Özdemir, halka arz yöntemiyle ilk defa gerçekleştirilen kira sertifikası ihracının başarılı olmasından memnuniyet duyduğunu belirtti. Özdemir, müşterilerin Türk Lirası cinsinden tasarruflarını, faizsiz enstrümanlarla değerlendirmesine olanak sağlamak amacıyla, finansal ürün çeşitliliğini her geçen gün artırdıklarını vurguladı.