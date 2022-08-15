Ziraat’in kredileri 1 trilyon lirayı geçti

Türkiye'ninen büyük bankası olan ve her kriz döneminde sanayiciden, esnafa, tüketiciden KOBİ'ye kadar tüm kesimlere sağladığı finansman desteğiyle ülkenin büyümesine öncelik veren Ziraat Bankası, kredide tarihi bir eşiği geçti. Ziraat Bankası'nın 2021 sonunda 778 milyar lira olan kredi hacmi, bu yılın haziran sonu itibarıyla yüzde 33 artarak 1 trilyon 32 milyar liraya çıktı. Böylece Türkiye'de sağladığı kredi desteği 1 trilyon lira sınırını geçen ilk banka Ziraat oldu. Nakdi kredilerin yüzde 70'i Türk Lirası cinsi kredilerden oluşurken, kurumsal kredilerin toplam nakdi krediler içindeki payı yüzde 81 seviyesinde gerçekleşti.Ziraat Bankası'nın 2021 sonunda 1 trilyon 370 milyar lira olan aktif büyüklüğü, 6 ayda yüzde 28'lik artışla 1 trilyon 756 milyar liraya çıktı. Bankanın mevduat hacmi 948.6 milyar liradan 1 trilyon 225 milyar liraya, öz kaynakları ise 97 milyar liradan 153 milyar liraya ulaştı. Ziraat Bankası'nın net kârı da 2021'in ilk yarısına göre yüzde 830 artarak 16.2 milyar liraya yükseldi.ZIRAAT Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, faaliyet raporunda yaptığı değerlendirmede, "Ziraat Bankası uyguladığı selektif politikası ile kredi ağırlıklı büyümesini devam ettirdi. Kullandırılan kredilerde asıl olarak ihracat, istihdam, yatırım ve üretimin desteklenmesi hedeflendi. Nakdi kredilerimizin yüzde 70'i TL cinsi kredilerden oluşurken, kurumsal kredilerin toplam nakdi krediler içindeki payı yüzde 81 oldu. Bu dağılım, reel sektörün finansman ihtiyacının TL cinsi kredilerle karşılanması prensibine dayanan öncelikli stratejilerimizin sonucu olarak ortaya çıkıyor" dedi.