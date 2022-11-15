Ziraat’ten büyükbaş hayvancılığa büyük destek

ZiraatBankası, küçükbaş hayvancılığın geliştirilmesine yönelik 2020 yılında uygulamaya koyduğu "Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var-Küçükbaş" projesinin ardından, bu kez de büyükbaş süt hayvancılığının desteklenmesi amacıyla "Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var-Büyükbaş" projesini hayata geçirdi. Ziraat Bankası Kurumsal Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Ferhat Pişmaf, "Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var Projemizin ilk bölümü olan küçükbaş hayvancılıkta çok iyi sonuçlar aldık. Bu kapsamda 39 il valiliğimizle iş birliği protokolü imzaladık. Proje kapsamında yaklaşık 6 bin 700 üreticimize 1 milyar TL kredi kullandırdık. Bu kredilerle 614 bin baş koyun ya da keçinin sürüye katılmasını sağladık" ifadelerini kullandı. Proje kapsamında kooperatif ve birliklerle iş birliği yapacaklarını ifade eden Pişmaf, "Üreticilerimize işletmelerindeki büyükbaş süt hayvanı sayısını artırabilmeleri amacıyla 600 bin TL'ye kadar uzun vadeli ve düşük faizli tarım kredisi imkânı sunuyoruz. Projenin bu ayağında ortaklarının/ üyelerinin ürettiği çiğ sütün satışına aracılık eden kooperatif ve birlikle işbirliği yapacağız. Amacımız, süt üretimi yapan küçük ölçekli aile işletmelerini orta ölçeğe çıkarmak" açıklamasında bulundu. Pişmaf, proje kapsamında üretici başına 600 bin TL'ye kadar kredi kullandırılacağını belirterek, "Hayvan alım bedelinin tamamına kadar kredi kullandırılacak" diye konuştu.KÖYÜMDE Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var (Büyükbaş Süt Hayvancılığı) Projesi kapsamında ilk iş birliği protokolü Türkiye Hayvancılık Kooperatifleri Merkez Birliği (HAYKOOP) ile imzalandı. HAYKOOP Genel Başkanı Ahmet Ertürk, "Tarımsal faaliyetini ve geçimini küçük aile işletmelerindeki hayvancılıkla sürdürmeye çalışan üretici ortaklarımızın güçlü kooperatifi HAYKOOP ile Ziraat Bankamız arasında yapılan protokolle üreticilerimiz işletmelerini büyüterek daha verimli ve üretken olacaklar. Üreticilerimiz bankamızın sağladığı fırsat ve imkânlarla kooperatiflerimizin disipliniyle işletmelerini geliştirecek, tarımsal faaliyetlerini rahatlıkla sürdürebilecekler" dedi.