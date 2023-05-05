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Giriş Tarihi: 6.5.2023

Ziraat’ten dış ticarete 1 milyar $’lık kaynak

Ziraat’ten dış ticarete 1 milyar $’lık kaynak
ZİRAAT Bankası, Havale Akımlarına Dayalı Seküritizasyon Programı'nın (Diversified Payments Rights-DPR) kuruluşunu tamamlayarak, program altında 2 yıl geri ödemesiz, 5 yıl vadeli, toplamda 1 milyar dolar tutarında ihraç gerçekleştirdi. Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, "Özellikle küresel belirsizliklerin sürdüğü ve gelişmiş ülke bankacılık risklerinin ön plana çıktığı koşullara rağmen, seküritizasyon ihracımıza küresel ölçekte etkin yatırım bankalarından katılım olduğunu gözlemledik. Ziraat Bankası olarak temin ettiğimiz bu kaynakla, dış ticaretin finansmanına katkı vermeyi sürdüreceğiz" dedi.

İLK İHRAÇ YAPILDI
Hızla değişen şartların getirdiği küresel rekabet ortamında dış ticarette pazar paylarını artırmayı, finansmanda derinleşme stratejisini sürdürmeyi hedeflediklerini anlatan Çakar, "Bankanın tarım, ihracat ve yatırım ağırlıklı reel sektörün finansmanının yanı sıra son yıllarda dış ticaret işlemlerinde pazar payımızı ve yurtdışı havale hacmimizi artırdık. Dış finansmanda, ürün bazlı çeşitlendirme ve derinleşme stratejisi ile uyumlu olarak DPR programımızın kuruluşunu tamamladık ve bu kapsamda ilk ihraçları başarıyla gerçekleştirdik. Sorumlu bankacılık anlayışımız, ekonomimizin yapısal dönüşüm sürecini hızlandıracak ve sürdürülebilir büyümesine katkı sağlamaya devam edecek" diye konuştu.

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Ziraat’ten dış ticarete 1 milyar $’lık kaynak
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