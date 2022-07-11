Zirai insansız hava aracı geliştirdik

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği bölümü mezunu Başak Demir, KOSGEB'in Ar-Ge ve İnovasyon Destek Programı ile dünyanın ve Türkiye'nin ilk zirai insansız hava aracını geliştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yerli ve milli adım atılmasına dair yönlendirmesinin kendisine ilham kaynağı olduğunu söyleyen Demir, "İnovasyonda Kadın" temalı 5. Girişimcilik Kampına katılıp Zirai İnsansız Hava Aracı projesi ile Türkiye çapında ikinci oldu. Ödülünü Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar'dan aldı. KOSGEB AR-GE ve İnovasyon Destek Programı kapsamında kabul edilen Demir, kendi şirketini kurdu.Demir ve 10 kişiden oluşan ekibi KOSGEB sürecini başarılı bir şekilde bitirerek dünyada ve Türkiye'de ilk defa, 10 litre kapasitesinde genel ilaçlamanın haricinde görüntü işleme teknolojisini kullanarak arazi üzerinde yabancı ot tespiti yapan ve sadece yabancı ot üzerine ilaçlama gerçekleştiren araç üretti.Demir, araç ile ilgili "Şarjı belirli bir seviyenin altına indiğinde üretilen şarj dolum platformu ile haberleşerek şarjını otonom bir şekilde dolduran ve arazi üzerinde kaldığı yerden ilaçlama gerçekleştiren ürün yerli üretim ve yazılama sahip. Havadan ilaçlama yapıyor. Bin dönümlük arazide ilaçlama yapılması gereken bölümü tespit ediyor. Örneğin 10 metre karelik alana havadan ilaçlama yapıyor" ifadesini kullandı.Ürünün, tarıma yeni bir soluk getirdiğini belirten Demir, aracı kullanan çiftçilerin üründen memnun olduğunu, aracın tarladaki verimliliği artırdığını, maliyetleri ise azalttığını söyledi. Demir, "Ürün sadece ilaçlanması gereken bölgelerin ilaçlamasını yaptığı için ilaç ve sıvı gübre kullanımı azalıyor. Üretim daha az maliyetle yapılıyor. Ayrıca mevcutta traktör kullanılarak yapılan ilaçlama yöntemlerinde kullanılan mazot gideri de ürünümüz sayesinde ortadan kalkıyor" bilgisini verdi.Geçen mart ayında Türkiye genelinde düzenlenen Halk Bankası Üreten Kadınlar Yarışması Mikro ve Küçük İşletme Kategorisi Türkiye birinciliğine layık görülen Demir, ödülünü Maliye Bakanı Nureddin Nebati ve Halk Bankası Genel Müdürü Osman Arslan'dan aldı.