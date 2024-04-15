Giriş Tarihi: 15.04.2024 06:07
Güncelleme Tarihi: 15.04.2024
06:07
GÜNCEL CANLI ALTIN FİYATLARI 15 NİSAN 2024: Bugün gram, çeyrek, yarım altın ve bilezik ne kadar oldu, arttı mı?
Altın fiyatları 9 günlük resmi Ramazan Bayramı tatilinin bitişi ile sorgulanmaya başladı. Haftanın ilk iş gününde gün içerisinde alım satım yapacak vatandaşlar 15 Nisan altın fiyatları ile güvenilir liman altındaki grafiği inceliyor. Bugün gram altın 2439 TL ile güne başlarken yatırımcısının gözü gram, çeyrek, yarım, tam, Cumhuriyet, ons altın fiyatlarında. İşte 15 Nisan 2024 altın fiyatları alış-satış tablosu…