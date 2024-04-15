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Haberler Fotohaber GÜNCEL CANLI ALTIN FİYATLARI 15 NİSAN 2024: Bugün gram, çeyrek, yarım altın ve bilezik ne kadar oldu, arttı mı?
Giriş Tarihi: 15.04.2024 06:07 Güncelleme Tarihi: 15.04.2024 06:07

GÜNCEL CANLI ALTIN FİYATLARI 15 NİSAN 2024: Bugün gram, çeyrek, yarım altın ve bilezik ne kadar oldu, arttı mı?

Altın fiyatları 9 günlük resmi Ramazan Bayramı tatilinin bitişi ile sorgulanmaya başladı. Haftanın ilk iş gününde gün içerisinde alım satım yapacak vatandaşlar 15 Nisan altın fiyatları ile güvenilir liman altındaki grafiği inceliyor. Bugün gram altın 2439 TL ile güne başlarken yatırımcısının gözü gram, çeyrek, yarım, tam, Cumhuriyet, ons altın fiyatlarında. İşte 15 Nisan 2024 altın fiyatları alış-satış tablosu…

GÜNCEL CANLI ALTIN FİYATLARI 15 NİSAN 2024: Bugün gram, çeyrek, yarım altın ve bilezik ne kadar oldu, arttı mı?

Ramazan Bayramı tatili dönüşü altın fiyatları 15 Nisan 2024 sabah.com.tr'de anlık ve canlı verilerle takip ediliyor. Bugün gram altın 2 bin 430 üstü yükselişine devam ediyor. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte, 15 Nisan altın alım satım fiyatları...

GÜNCEL CANLI ALTIN FİYATLARI 15 NİSAN 2024: Bugün gram, çeyrek, yarım altın ve bilezik ne kadar oldu, arttı mı?

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

CANLI GRAM ALTIN FİYATI

ALIŞ(TL) 2.439,26

SATIŞ(TL) 2.440,22

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GÜNCEL CANLI ALTIN FİYATLARI 15 NİSAN 2024: Bugün gram, çeyrek, yarım altın ve bilezik ne kadar oldu, arttı mı?

ÇEYREK ALTIN FİYATI KAÇ TL?

ALIŞ(TL) 4.159,00

SATIŞ(TL) 4.564,00

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GÜNCEL CANLI ALTIN FİYATLARI 15 NİSAN 2024: Bugün gram, çeyrek, yarım altın ve bilezik ne kadar oldu, arttı mı?

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

ALIŞ(TL) 16.989,00
SATIŞ(TL) 17.246,00

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