GÜNCEL CANLI ALTIN FİYATLARI 15 NİSAN 2024: Bugün gram, çeyrek, yarım altın ve bilezik ne kadar oldu, arttı mı?

Ramazan Bayramı tatili dönüşü altın fiyatları 15 Nisan 2024 sabah.com.tr'de anlık ve canlı verilerle takip ediliyor. Bugün gram altın 2 bin 430 üstü yükselişine devam ediyor. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte, 15 Nisan altın alım satım fiyatları...