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Haberler Fotohaber Emekli Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak, ayın kaçında, şartları neler? 4A, 4B, 4C tahsis numarasına göre emekli ikramiyesi 5 Bin TL ödeme tarihleri 2023 takvimi!
Giriş Tarihi: 17.10.2023 07:40 Güncelleme Tarihi: 17.10.2023 07:40

Emekli Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak, ayın kaçında, şartları neler? 4A, 4B, 4C tahsis numarasına göre emekli ikramiyesi 5 Bin TL ödeme tarihleri 2023 takvimi!

Emekli Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi ödeme tarihleri 2023 takvimi araştırmaları hız kazandı. Emekli maaşı zammı enflasyon verileriyle şekillenirken 3. ikramiye son dakika açıklaması geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet'in ilanının 100. Yılı münasebetiyle emeklilere 5000 TL ikramiye verileceğini duyurdu. Emekli bayram ikramiyesi ne kadar, kaç TL, şartları neler soruları bu kapsamda yanıt arıyor. Milyonlarca vatandaş 4A-4B-4C tahsis numarasına göre ödemelerin hesaplara yatırılacağı günler için gelecek açıklamalara kilitlendi. Peki, 5 bin TL emeklilere Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak, ayın kaçında, kimlere verilecek? İşte, Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur 5 Bin TL emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri ve günleri…

Son Dakika Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri 2023 | Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur 5 bin TL emekli Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak, ayın kaçında?

Emekli ikramiyesi son dakika haberleri: Bu yıl milyonlarca vatandaşın hesabına 29 Ekim'de kutlanacak Cumhuriyet'in 100. Yılı vesilesiyle 3. ikramiye ödemesi yatırılacak. Geri sayım sürerken emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, ayın kaçında soruları yanıt arıyor. Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur emekli Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi ödeme tarihleri 2023 takvimi sorgulanıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasına göre, emeklilere 5000 TL ikramiye ödemesi bir defaya mahsus olacak. Peki, Emeklilere 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak, kimlere verilecek, şartları neler, ne kadar, kaç TL? İşte, 4A-4B-4C tahsis numarasına göre 5 bin TL Cumhuriyet Bayramı emekli ikramiyesi ödeme tarihleri!

Son Dakika Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri 2023 | Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur 5 bin TL emekli Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak, ayın kaçında?

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN EMEKLİLERE MÜJDE: 5 BİN TL İKRAMİYE ÖDENECEK!

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 9 Ekim Pazartesi günü Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Beştepe'de toplandı. Toplantı sonrası kameralar karşısına geçerek alınan kararları açıklayan Başkan Erdoğan, emeklilere müjde verdi.

Başkan Erdoğan, açıklamasında ''Emeklilerimizi rahatlatacak yeni bir karar aldık. Emeklilerimize bir defaya mahsus 5 bin lira ödeme yapmayı kararlaştırdık.'' ifadelerini kullandı.

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Son Dakika Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri 2023 | Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur 5 bin TL emekli Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak, ayın kaçında?

BİR DEFAYA MAHSUS OLACAK

3. ikramiye yanı sıra emekliye ek zam beklentisi de bir süredir gündemde yer alıyordu. 9 Ekim tarihli Kabine Toplantısı sonrası Başkan Erdoğan, şunları kaydetti:

''Yaptığımız kapsamlı değerlendirmelerin ardından emeklilerimizi rahatlatacak karar aldık. Emeklilerimize bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin Türk Lirası ödeme yapmayı kararlaştırdık. Hem emekli olup hem de fiilen çalışmaya devam eden emeklilerimizi kapsam dışı bırakıyoruz.

Son Dakika Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri 2023 | Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur 5 bin TL emekli Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak, ayın kaçında?

5 BİN TL EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK, AYIN KAÇINDA?

Bütçemize toplam maliyeti 61 milyar lirayı geçen bu ödemeler Kasım aynın ilk yarısı itibariyle emeklilerimizin hesabına yatırılmış olacaktır. Yılbaşında emeklilerimizin durumunu yeniden gözden geçireceğiz.

Türkiye büyüdükçe güçlendikçe zenginleştikçe ortaya çıkan kaynağı milletimizle paylaşmayı sürdüreceğiz.''

Son Dakika Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri 2023 | Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur 5 bin TL emekli Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak, ayın kaçında?

CUMHURİYET BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ KİMLERE VERİLECEK?

Cumhuriyet Bayramı emekli ikramiyesi, fiilen çalışan emeklilere verilmeyecek. 1-31 Ekim 2023 arası herhangi bir tarihte, sosyal güvenlik destek primine tabi olanlar dâhil, çalışması olanlar veya faaliyette bulunanlar ile yaşlılık aylığı almaktayken bu aylıkları kesilmeksizin ilgili düzenlemede sayılan iş yerlerinde çalışanlar ödeme kapsamında olmayacak.

Başkan Erdoğan'ın, Kasım ayının ilk yarısında yatacağını duyurduğu 5.000 TL tutarındaki Cumhuriyet Bayramı emekli ikramiyesi, fiilen çalışan emekliler hariç olmak üzere SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığından emekli olan tüm vatandaşların yanı sıra, dul ve yetim aylığı alanlara da verilecek.

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