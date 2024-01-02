CANLI ALTIN FİYATLARI 2 OCAK 2024 | Bugün gram, yarım, çeyrek, tam, ons altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu sorusuna yanıt arayışı başladı. 2 Ocak 2024 güncel çeyrek altın kuru fiyatları rekorlar serisini sürdürüyor. Peki, 2 Ocak Salı canlı altın fiyatları ile altında son durum nedir? İşte, detaylar...