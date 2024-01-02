Giriş Tarihi: 02.01.2024 11:43
Güncelleme Tarihi: 02.01.2024
11:43
CANLI ALTIN FİYATLARI 2 OCAK 2024 | Bugün gram, yarım, çeyrek, tam, ons altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
Yeni yılla birlikte altın piyasasındaki yükseliş sürüyor. Haftaya 2 bin TL sınırına dayanarak başlayan gram altın hafta içi zirvesini yeniledi. Bu noktada alım ve satım yapmayı düşünenler başta olmak üzere pek çok kişi 2 Ocak canlı altın fiyatlarını sorguluyor. Peki, bugün gram, yarım, çeyrek, tam, ons altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?