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Haberler Fotohaber CANLI ALTIN FİYATLARI 2 OCAK 2024 | Bugün gram, yarım, çeyrek, tam, ons altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 02.01.2024 11:43 Güncelleme Tarihi: 02.01.2024 11:43

CANLI ALTIN FİYATLARI 2 OCAK 2024 | Bugün gram, yarım, çeyrek, tam, ons altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Yeni yılla birlikte altın piyasasındaki yükseliş sürüyor. Haftaya 2 bin TL sınırına dayanarak başlayan gram altın hafta içi zirvesini yeniledi. Bu noktada alım ve satım yapmayı düşünenler başta olmak üzere pek çok kişi 2 Ocak canlı altın fiyatlarını sorguluyor. Peki, bugün gram, yarım, çeyrek, tam, ons altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

CANLI ALTIN FİYATLARI 2 OCAK 2024 | Bugün gram, yarım, çeyrek, tam, ons altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu sorusuna yanıt arayışı başladı. 2 Ocak 2024 güncel çeyrek altın kuru fiyatları rekorlar serisini sürdürüyor. Peki, 2 Ocak Salı canlı altın fiyatları ile altında son durum nedir? İşte, detaylar...

CANLI ALTIN FİYATLARI 2 OCAK 2024 | Bugün gram, yarım, çeyrek, tam, ons altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR?

GRAM ALTIN FİYATI

ALIŞ(TL) 1.979,77

SATIŞ(TL) 1.980,04

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CANLI ALTIN FİYATLARI 2 OCAK 2024 | Bugün gram, yarım, çeyrek, tam, ons altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

ÇEYREK ALTIN FİYATI KAÇ TL?

ALIŞ (TL) 3.332,00
SATIŞ (TL) 3.391,00

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CANLI ALTIN FİYATLARI 2 OCAK 2024 | Bugün gram, yarım, çeyrek, tam, ons altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

ALIŞ (TL) 13.508,00
SATIŞ (TL) 13.712,00

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CANLI ALTIN FİYATLARI 2 OCAK 2024 | Bugün gram, yarım, çeyrek, tam, ons altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

ONS ALTIN FİYATI BUGÜN KAÇ DOLAR?

ALIŞ (USD) 2.075,01
SATIŞ (USD) 2.075,32

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