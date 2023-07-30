Giriş Tarihi: 30.07.2023 11:59 Güncelleme Tarihi: 30.07.2023 11:59

LGS 2. tercih ne zaman 2023? Lise ek tercih nasıl yapılır? İşte MEB LGS 2. yerleştirme taban puanları ve tarihleri 2023

LGS 2. yerleştirme ne zaman başlayacak sorusu gündemdeki yerini almış durumda. Liselere Geçiş Sistemi kapsamında LGS 1. nakil sonuçları 31 Temmuz 2023 tarihinde açıklanacak. Herhangi bir bölüme okula yerleşemeyen adaylar, lise ek tercihleriyle birlikte istedikleri okula yerleşmek istiyor. LGS 2. tercih tarihleri ve taban puanları bu noktada araştırılmakta. Peki, LGS ikinci ek tercihler ne zaman, başladı mı, hangi tarihte başlıyor? İşte Milli Eğitim Bakanlığı LGS 2. yerleştirme taban puanları 2023