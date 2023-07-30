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Haberler Fotohaber LGS 2. tercih ne zaman 2023? Lise ek tercih nasıl yapılır? İşte MEB LGS 2. yerleştirme taban puanları ve tarihleri 2023
Giriş Tarihi: 30.07.2023 11:59 Güncelleme Tarihi: 30.07.2023 11:59

LGS 2. tercih ne zaman 2023? Lise ek tercih nasıl yapılır? İşte MEB LGS 2. yerleştirme taban puanları ve tarihleri 2023

LGS 2. yerleştirme ne zaman başlayacak sorusu gündemdeki yerini almış durumda. Liselere Geçiş Sistemi kapsamında LGS 1. nakil sonuçları 31 Temmuz 2023 tarihinde açıklanacak. Herhangi bir bölüme okula yerleşemeyen adaylar, lise ek tercihleriyle birlikte istedikleri okula yerleşmek istiyor. LGS 2. tercih tarihleri ve taban puanları bu noktada araştırılmakta. Peki, LGS ikinci ek tercihler ne zaman, başladı mı, hangi tarihte başlıyor? İşte Milli Eğitim Bakanlığı LGS 2. yerleştirme taban puanları 2023

LGS 2. tercih ne zaman 2023? Lise ek tercih nasıl yapılır? İşte MEB LGS 2. yerleştirme taban puanları ve tarihleri 2023

Milli Eğitim Bakanlığı, http://meb.gov.tr üzerinden yerleştirme sonuçlarını açıkladı. 1. nakil işlemleri sona erdi ve sonuçlar 31 Temmuzda açıklanacak. Yerleşemeyen öğrenciler 2. tercih tarihlerinde MEB üzerinden tercihlerini yapabilecek.

LGS 2. tercih ne zaman 2023? Lise ek tercih nasıl yapılır? İşte MEB LGS 2. yerleştirme taban puanları ve tarihleri 2023

LGS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Yerleştirme sonuçları ve boş kalan kontenjanlar, 24 Temmuz 2023 tarihinde "meb.gov.tr" adresinde açıklandı:

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LGS 2. tercih ne zaman 2023? Lise ek tercih nasıl yapılır? İşte MEB LGS 2. yerleştirme taban puanları ve tarihleri 2023

LGS 2. EK TERCİH TARİHLERİ MEB TAKVİMİ İLE YAYINDA!

Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvurularının Alınması: 24 - 28 Temmuz 2023

Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçlarının İlanı: 31 Temmuz 2023

LGS 2. tercih ne zaman 2023? Lise ek tercih nasıl yapılır? İşte MEB LGS 2. yerleştirme taban puanları ve tarihleri 2023

Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının Alınması: 31 - 04 Ağustos 2023

Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçlarının İlanı: 7 Ağustos 2023

LGS 2. tercih ne zaman 2023? Lise ek tercih nasıl yapılır? İşte MEB LGS 2. yerleştirme taban puanları ve tarihleri 2023

LGS BOŞ KONTENJANLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Tercih sonuçları ardından okullara yerleştirmelerin ardından LGS boş kontenjan ve lise taban puanları bilgisinin MEB tarafından paylaşılması bekleniyor.

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