Giriş Tarihi: 03.12.2023 13:39 Güncelleme Tarihi: 03.12.2023 13:39

SON DAKİKA İSTANBUL VAPUR İPTAL VAPUR SEFERLERİ LİSTESİ: 3 Aralık 2023 İstanbul’da vapur seferleri iptal mi edildi, hangi seferler iptal edildi?

Vapur seferleri iptal mi, hangi vapur hatları iptal edildi sorusu son dakika İstanbul ve Bursa halkı tarafından sıklıkla yanıt aramaya başladı. 3 Aralık 2023 Pazar günü Lodos Marmara Denizi'ni büyük etkisi altına alırken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü fırtına uyarısında bulunmuştu. İstanbul Şehir Hatları, İDO ve BUDO, İstanbul iptal edilen vapur seferleri hakkında açıklamalarda bulundu. BUDO ve İDO iptal edilen seferler, resmi sitede yayımlanıyor. Şehir Hatları da gerekli açıklamayı yaptı. Peki, bugün İstanbul'da vapur seferleri iptal mi?