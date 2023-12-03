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Haberler Fotohaber SON DAKİKA İSTANBUL VAPUR İPTAL VAPUR SEFERLERİ LİSTESİ: 3 Aralık 2023 İstanbul’da vapur seferleri iptal mi edildi, hangi seferler iptal edildi?
Giriş Tarihi: 03.12.2023 13:39 Güncelleme Tarihi: 03.12.2023 13:39

SON DAKİKA İSTANBUL VAPUR İPTAL VAPUR SEFERLERİ LİSTESİ: 3 Aralık 2023 İstanbul’da vapur seferleri iptal mi edildi, hangi seferler iptal edildi?

Vapur seferleri iptal mi, hangi vapur hatları iptal edildi sorusu son dakika İstanbul ve Bursa halkı tarafından sıklıkla yanıt aramaya başladı. 3 Aralık 2023 Pazar günü Lodos Marmara Denizi'ni büyük etkisi altına alırken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü fırtına uyarısında bulunmuştu. İstanbul Şehir Hatları, İDO ve BUDO, İstanbul iptal edilen vapur seferleri hakkında açıklamalarda bulundu. BUDO ve İDO iptal edilen seferler, resmi sitede yayımlanıyor. Şehir Hatları da gerekli açıklamayı yaptı. Peki, bugün İstanbul'da vapur seferleri iptal mi?

SON DAKİKA İSTANBUL VAPUR İPTAL VAPUR SEFERLERİ LİSTESİ: 3 Aralık 2023 İstanbul’da vapur seferleri iptal mi edildi, hangi seferler iptal edildi?

Son dakika İstanbul'da vapur seferleri iptal mi oldu, hangi seferler iptal edildi sorusu gündemdeki yerini almış durumda. İstanbul Şehir Hatları, BUDO ve İDO konu hakkında açıklamalarda bulundu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara'da fırtına uyarısında bulundu.

SON DAKİKA İSTANBUL VAPUR İPTAL VAPUR SEFERLERİ LİSTESİ: 3 Aralık 2023 İstanbul’da vapur seferleri iptal mi edildi, hangi seferler iptal edildi?

ŞEHİR HATLARI'NDAN AÇIKLAMA

İstanbul Şehir Hatları, iptal edilen seferler hakkında açıklama yaptı. Açıklama şu şekilde:

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SON DAKİKA İSTANBUL VAPUR İPTAL VAPUR SEFERLERİ LİSTESİ: 3 Aralık 2023 İstanbul’da vapur seferleri iptal mi edildi, hangi seferler iptal edildi?

"Değerli yolcularımız,

Elverişsiz hava koşulları sebebiyle aşağıdaki seferlerimiz ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacaktır.

Bilgilerinize sunarız.

Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş seferlerimizin Moda İskelesi uğraması

Kadıköy-Kasımpaşa-Fener-Hasköy-Sütlüce-Eyüp seferlerimizin Hasköy İskelesi uğraması

Üsküdar-Haliç seferlerimizin Hasköy İskelesi uğraması

Elverişsiz hava koşulları sebebiyle seferlerimizde gecikmeler yaşanmaktadır.

Elverişsiz hava koşulları sebebiyle Aşiyan uğramaları ikinci bir duyuruya kadar Bebek İskelesi üzerinden yapılacaktır."

SON DAKİKA İSTANBUL VAPUR İPTAL VAPUR SEFERLERİ LİSTESİ: 3 Aralık 2023 İstanbul’da vapur seferleri iptal mi edildi, hangi seferler iptal edildi?

3 ARALIK PAZAR İPTAL EDİLEN İDO SEFERLERİ

3 Aralık Pazar günü olumsuz hava şartları sebebiyle bazı İDO seferleri iptal edildi. Aşağıdaki linke tıklayarak iptal edilen seferleri öğrenebilirsiniz.

SON DAKİKA İSTANBUL VAPUR İPTAL VAPUR SEFERLERİ LİSTESİ: 3 Aralık 2023 İstanbul’da vapur seferleri iptal mi edildi, hangi seferler iptal edildi?

İPTAL EDİLEN SEFERLER LİSTESİ

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