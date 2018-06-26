Fransız futbolculara aile desteği!

Fransa Milli Takımı'nın yıldız futbolcularının eşleri, kız arkadaşları, aile ve arkadaşları Danimarka maçında tribündeki yerlerini aldılar ve destek verdiler... Fransa Milli Takımı'nın yıldız futbolcularının eşleri, kız arkadaşları, aile ve arkadaşları Danimarka maçında tribündeki yerlerini aldılar ve destek verdiler... Paul Pogba'nın annesi Weo ve kız arkadaşı Maria Saues Paul Pogba'nın annesi Weo ve kız arkadaşı Maria Saues Paul Pogba'nın kız arkadaşı Maria Saues Paul Pogba'nın annesi Weo Blaise Matuidi'nin eşi Isabelle