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Haberler Galeri 21. Yüzyıl’ın Auschwitz’i Gazze: Enkaz altında hala 103 bin ceset var!
Giriş Tarihi: 01.05.2024 11:42 Güncelleme Tarihi: 01.05.2024 11:42

21. Yüzyıl’ın Auschwitz’i Gazze: Enkaz altında hala 103 bin ceset var!

Katil İsrail devleti, 21. Yüzyıl'ın en kanlı soykırımına imza attı. 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda, binlerce masum sivili hayattan kopardı. II. Dünya Savaşı'nda Polonya'daki Auschwitz toplama kampı ile diğer toplama kamplarında Yahudilerin maruz kaldığı zulmün katbekat fazlası, Filistinli çocuklara bebeklere yaşatıldı. Enkaz altında hala 103 bin cesedin bulunduğu açıklandı.

21. Yüzyıl’ın Auschwitz’i Gazze: Enkaz altında hala 103 bin ceset var!

2. Dünya Savaşı sırasında Nazi işgali altındaki Avrupa'da birçok toplama kampı açıldı. En ünlüsü ve en ölümcül olanı Polonya'daki Auschwitz kampıydı. Hitler liderliğindeki Almanya'da milyonlarca Yahudi'nin sistemli bir şekilde öldürüldüğü Auschwitz ve diğer toplama kamplarındaki zulümden daha beterini İsrail 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ndeki masumlara yaşatıyor. Hatta holokostu anmak için yapılan filmlerdeki sahneleri bile aratmayan kareler görüyoruz Gazze'de.

21. Yüzyıl’ın Auschwitz’i Gazze: Enkaz altında hala 103 bin ceset var!

GÖZYAŞI KALMADI: Örneğin Gazze sokaklarında bir kız çocuğu... Çatışma bölgelerinden kaçıyor. Ağlıyor. Ancak öyle yorgun ki ayakta duramıyor. Sık sık hemen arkasındaki kardeşlerini de kontrol ediyor. Küçük kızın bu anları, Piyanist filmindeki ağlama sahnesini akıllara getirdi...

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21. Yüzyıl’ın Auschwitz’i Gazze: Enkaz altında hala 103 bin ceset var!

YIKIMLAR: II. Dünya Savaşı sırasında Varşova'daki ve diğer birçok kentteki Yahudi yerleşiminin yoğun olduğu gettolar yerle bir edilmişti. İsrail, Gazze'deki evlerin ise üçte ikisini tamamen bu gettolardan daha beter şekilde enkaza çevirdi.

21. Yüzyıl’ın Auschwitz’i Gazze: Enkaz altında hala 103 bin ceset var!

TOPLAMA KAMPLARI: Nazilerin toplu halde tutuklayıp aylarca kamplarda tuttuğu Yahudilerin çektiği dramlar ve acılar hâlâ filmlere ve kitaplara konu edilerek unutulmaması için büyük bir gayret sarf ediliyor. Ancak Filistinlilere yıllardır apartheid rejimini uygulayan İsrail, yarı çıplak halde, gözleri ve elleri bağlı yüzlerce Filistinliyi bilinmeyen yerlere götürdü, götürüyor.

21. Yüzyıl’ın Auschwitz’i Gazze: Enkaz altında hala 103 bin ceset var!

KADINLAR: Nazi zulmünü aktaran kamplardaki fotoğraflarda hayatta kalmaya çalışan Yahudi kadınları ve çocukların dramı aktarılır. Günümüzde ise İsrail zulmünden kaçmak isteyen Filistinli kadınların kaderi daha kötü. Açlık çeken Filistinli çocuklar da yine tarifsiz bir işkenceye maruz bırakılıyor.

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