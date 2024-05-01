Giriş Tarihi: 01.05.2024 11:42
Güncelleme Tarihi: 01.05.2024
11:42
21. Yüzyıl’ın Auschwitz’i Gazze: Enkaz altında hala 103 bin ceset var!
Katil İsrail devleti, 21. Yüzyıl'ın en kanlı soykırımına imza attı. 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda, binlerce masum sivili hayattan kopardı. II. Dünya Savaşı'nda Polonya'daki Auschwitz toplama kampı ile diğer toplama kamplarında Yahudilerin maruz kaldığı zulmün katbekat fazlası, Filistinli çocuklara bebeklere yaşatıldı. Enkaz altında hala 103 bin cesedin bulunduğu açıklandı.