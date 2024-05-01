21. Yüzyıl’ın Auschwitz’i Gazze: Enkaz altında hala 103 bin ceset var!

2. Dünya Savaşı sırasında Nazi işgali altındaki Avrupa'da birçok toplama kampı açıldı. En ünlüsü ve en ölümcül olanı Polonya'daki Auschwitz kampıydı. Hitler liderliğindeki Almanya'da milyonlarca Yahudi'nin sistemli bir şekilde öldürüldüğü Auschwitz ve diğer toplama kamplarındaki zulümden daha beterini İsrail 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ndeki masumlara yaşatıyor. Hatta holokostu anmak için yapılan filmlerdeki sahneleri bile aratmayan kareler görüyoruz Gazze'de.