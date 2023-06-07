Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri AB ve Körfez ile yeni dönem! Dünya medyası yeni kabineyle başlayan Türkiye Yüzyılı'na övgüler yağdırdı
Giriş Tarihi: 07.06.2023 08:09 Güncelleme Tarihi: 07.06.2023 08:11

AB ve Körfez ile yeni dönem! Dünya medyası yeni kabineyle başlayan Türkiye Yüzyılı'na övgüler yağdırdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçilmesinin ardından dünya basını Türkiye'deki yeni dönemi ve Türkiye Yüzyılı'nı ele almaya devam ediyor. Yapılan yorumlara göre Ankara'nın Avrupa ve Körfez ülkeleriyle işbirliği önümüzdeki günlerde güçlenecek.

AB ve Körfez ile yeni dönem! Dünya medyası yeni kabineyle başlayan Türkiye Yüzyılı’na övgüler yağdırdı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın seçilmesiyle beraber Türkiye Yüzyılı başladı. Yeni kabine dünya medyasında yankı bulmaya devam ediyor. Katar merkezli Al Jazeera kanalındaki analizde yeni dönemde Türkiye ile Körfez ülkeleri arasındaki ilişki ve iş birliğine dikkat çekildi. Haberde "Türkiye Cumhurbaşkanı'nın bölgesel liderlerle kişisel bağlarının yanı sıra ekonomik ve savunma anlaşmaları, ilişkileri artıracak" denildi.

AB ve Körfez ile yeni dönem! Dünya medyası yeni kabineyle başlayan Türkiye Yüzyılı’na övgüler yağdırdı

"ROL MODEL OLMASINDAN MEMNUNUZ"

Haberde ayrıca "Türk şirketleri, eğlenceden turizme ve gıda üretimine kadar pek çok sektörde, Körfez İşbirliği Konseyi ülkelerinin hidrokarbonlara olan bağımlılıklarından kurtulmalarına yardımcı olmada önemli bir rol oynayabilir" değerlendirmesi yapıldı. "Suudi Arabistan'ın Vizyon 2030 stratejisinin önemli bir ayağı olan yerli savunma sanayiini geliştiren savunma sektörü de var" ifadelerine yer veren Al Jazeera, Türkiye'nin savunma sanayiinin Suudi Vizyonu 2030'a entegre edilebileceği tahmininde bulundu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
AB ve Körfez ile yeni dönem! Dünya medyası yeni kabineyle başlayan Türkiye Yüzyılı’na övgüler yağdırdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın göreve başlama töreni için Türkiye'ye gelen Bahreyn Başbakan Yardımcısı Şeyh Halid bin Abdullah el-Halife ise Anadolu Ajansı'na konuştu. Halife, Bahreyn'in Türkiye ile ilişkilere çok değer verdiğini belirterek, "Türkiye'nin bölgedeki ve uluslararası düzeydeki rolünü, olumlu katılımını ve kalkınmada bir rol model olmasını memnuniyetle karşılamaya devam edeceğiz" ifadelerini kullundı.

AB ve Körfez ile yeni dönem! Dünya medyası yeni kabineyle başlayan Türkiye Yüzyılı’na övgüler yağdırdı

YENİ ÇERÇEVE BEKLEYİŞİ

İngiltere merkezli BBC'deki analizde de Ankara ile Brüksel hattı ele alındı. "Türk diplomasisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın göreve yeniden seçilmesiyle başlayan yeni dönemde Avrupa kurumları ve ülkeleriyle yoğun bir sürece girecek" denilen haberde "Avrupa Birliği ile tam üyelik süreci dışındaki alanlarda işbirliğinin artması beklense de, Brüksel ve birçok diğer AB başkentlerinde Türkiye ile ilişkilerde 'yeni bir çerçeve' arayışının hızlanacağı öngörülüyor" denildi. Aynı analizde ayrıca Türkiye ile Avrupa ilişkilerinde deprem sonrasında yumuşamanın başladığına dikkat çekildi.

AB ve Körfez ile yeni dönem! Dünya medyası yeni kabineyle başlayan Türkiye Yüzyılı’na övgüler yağdırdı

BALKANLAR'DA GÖZLER TÜRKİYE'DE

Kosova'nın kuzeyinde Sırpların yoğun olduğu Zveçan, Zubin Potok ve Leposaviç belediyelerinde 23 Nisan'da yapılan yerel seçimleri kazanan Arnavut belediye başkanlarının göreve başlamasından bu yana Kosovalı Sırplar protestolar düzenliyor.

SON DAKİKA