AB ve Körfez ile yeni dönem! Dünya medyası yeni kabineyle başlayan Türkiye Yüzyılı’na övgüler yağdırdı

YENİ ÇERÇEVE BEKLEYİŞİ

İngiltere merkezli BBC'deki analizde de Ankara ile Brüksel hattı ele alındı. "Türk diplomasisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın göreve yeniden seçilmesiyle başlayan yeni dönemde Avrupa kurumları ve ülkeleriyle yoğun bir sürece girecek" denilen haberde "Avrupa Birliği ile tam üyelik süreci dışındaki alanlarda işbirliğinin artması beklense de, Brüksel ve birçok diğer AB başkentlerinde Türkiye ile ilişkilerde 'yeni bir çerçeve' arayışının hızlanacağı öngörülüyor" denildi. Aynı analizde ayrıca Türkiye ile Avrupa ilişkilerinde deprem sonrasında yumuşamanın başladığına dikkat çekildi.