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Bir ev kiraladı hayatının şokunu yaşadı! Evindeki gizli bölmede...

Bir ev kiraladı ve hayatının şokunu yaşadı. Genç adamın başına gelenler sosyal medyayı salladı! Olay İrlanda'da yaşandı. Kiraladığı yeni daireye çıkan genç adam evde bulduğu gizli bölmenin kapağını açınca şoke oldu. İrlandalı Daniel, banyonun girişindeki zeminde keşfettiği kapağın altından çıkan deponun, aslında bir zindan olduğunu fark edince önce heyecanlandı sonra ise evi tuttuğuna pişman oldu. Peki bu gizli bölmeden neler mi çıktı? İşte evdeki gizli bölmeden çıkanlar

Giriş Tarihi: 04.12.2019 07:55 Güncelleme Tarihi: 04.12.2019 08:10
Bir ev kiraladı hayatının şokunu yaşadı! Evindeki gizli bölmede...

İrlandalı Daniel Carley, İngiltere'de yeni bir daireye taşındı ve bu evi tanıtmak amacıyla video kaydı yapmaya karar verdi.

Bir ev kiraladı hayatının şokunu yaşadı! Evindeki gizli bölmede...

Çok iyi bir daireye yerleştiğini düşünüyordu.

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Bir ev kiraladı hayatının şokunu yaşadı! Evindeki gizli bölmede...

Ufak ama kullanışlıydı. Mutfak ve oturma odası oldukça yüksek tavanlıydı.

Bir ev kiraladı hayatının şokunu yaşadı! Evindeki gizli bölmede...

Ters dubleks şeklindeki evin üst katında sadece bir yatak ve tavana full döşenmiş ayna vardı. Bu İrlandalı genç için gayet uygundu.

Bir ev kiraladı hayatının şokunu yaşadı! Evindeki gizli bölmede...

Fonksiyonel bir duş kabini vardı. Tam o anda banyonun girişindeki zeminde bir kapak olduğunu keşfetti.

Bir ev kiraladı hayatının şokunu yaşadı! Evindeki gizli bölmede...

Kira kontratında böyle bir detay yoktu.

Bir ev kiraladı hayatının şokunu yaşadı! Evindeki gizli bölmede...

Açmaya karar verdi.

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