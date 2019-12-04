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Bir ev kiraladı hayatının şokunu yaşadı! Evindeki gizli bölmede...

Bir ev kiraladı hayatının şokunu yaşadı! Evindeki gizli bölmede...

Bir ev kiraladı ve hayatının şokunu yaşadı. Genç adamın başına gelenler sosyal medyayı salladı! Olay İrlanda'da yaşandı. Kiraladığı yeni daireye çıkan genç adam evde bulduğu gizli bölmenin kapağını açınca şoke oldu. İrlandalı Daniel, banyonun girişindeki zeminde keşfettiği kapağın altından çıkan deponun, aslında bir zindan olduğunu fark edince önce heyecanlandı sonra ise evi tuttuğuna pişman oldu. Peki bu gizli bölmeden neler mi çıktı? İşte evdeki gizli bölmeden çıkanlar

Giriş Tarihi: 04.12.2019 07:55 Güncelleme Tarihi: 04.12.2019 08:10 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





