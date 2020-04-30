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salgınında son durum! İşte ülke ülke vaka, ölü ve iyileşen sayıları...

Tüm dünyayı etkisi altına alan 3 milyonun üzerinde kişiye bulaşmış durumdayken coronavirs kaynaklı ölümlerin sayısı ise 228 bine ulaştı. Coronavirüse yakalanan ve iyileşen sayısında ise umutlandıran gelişmeler yaşanıyor. Dünya geneli iyileşen sayısı 1 milyonu geçti. Salgından en fazla etkilenen ülkelerin başıda gelen 'de vaka sayısı 1 milyonu geçerken ölü sayısı 60 binin üzerinde... ve 'de coronavirüs kaynaklı ölümlerin sayısı 25 bini geçti. İşte dünya geneli coronavirüs vaka, ölü ve iyileşen sayılarında son durum...

Giriş Tarihi: 30.04.2020 09:51 Güncelleme Tarihi: 30.04.2020 10:49
Coronavirüs salgınında son durum! İşte ülke ülke vaka, ölü ve iyileşen sayıları...

Tüm dünyayı etkisi altına alan 3 milyonun üzerinde kişiye bulaşmış durumdayken coronavirs kaynaklı ölümlerin sayısı ise 228 bine ulaştı. Coronavirüse yakalanan ve iyileşen sayısında ise umutlandıran gelişmeler yaşanıyor. Dünya geneli iyileşen sayısı 1 milyonu geçti. Salgından en fazla etkilenen ülkelerin başıda gelen 'de vaka sayısı 1 milyonu geçerken ölü sayısı 60 binin üzerinde... ve 'de coronavirüs kaynaklı ölümlerin sayısı 25 bini geçti. İşte dünya geneli coronavirüs vaka, ölü ve iyileşen sayılarında son durum...

Coronavirüs salgınında son durum! İşte ülke ülke vaka, ölü ve iyileşen sayıları...

ABD:

VAKA SAYISI: 1,064,572

ÖLÜ SAYISI: 61,669

İYİLEŞEN SAYISI: 147,411

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Coronavirüs salgınında son durum! İşte ülke ülke vaka, ölü ve iyileşen sayıları...

İSPANYA:

VAKA SAYISI: 236,899

ÖLÜ SAYISI: 24,275

İYİLEŞEN SAYISI: 132,929

Coronavirüs salgınında son durum! İşte ülke ülke vaka, ölü ve iyileşen sayıları...

İTALYA:

VAKA SAYISI: 203,591

ÖLÜ SAYISI: 27,682

İYİLEŞEN SAYISI: 71,252

Coronavirüs salgınında son durum! İşte ülke ülke vaka, ölü ve iyileşen sayıları...

FRANSA:

VAKA SAYISI: 166,420

ÖLÜ SAYISI: 24,087

İYİLEŞEN SAYISI: 48,228

Coronavirüs salgınında son durum! İşte ülke ülke vaka, ölü ve iyileşen sayıları...

İNGİLTERE:

VAKA SAYISI: 165,221

ÖLÜ SAYISI: 26,097

İYİLEŞEN SAYISI: -

Coronavirüs salgınında son durum! İşte ülke ülke vaka, ölü ve iyileşen sayıları...

ALMANYA:

VAKA SAYISI: 161,539

ÖLÜ SAYISI: 6,467

İYİLEŞEN SAYISI: 123,500

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