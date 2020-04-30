Coronavirüs salgınında son durum! İşte ülke ülke vaka, ölü ve iyileşen sayıları...

Tüm dünyayı etkisi altına alan coronavirüs 3 milyonun üzerinde kişiye bulaşmış durumdayken coronavirs kaynaklı ölümlerin sayısı ise 228 bine ulaştı. Coronavirüse yakalanan ve iyileşen sayısında ise umutlandıran gelişmeler yaşanıyor. Dünya geneli iyileşen sayısı 1 milyonu geçti. Salgından en fazla etkilenen ülkelerin başıda gelen ABD'de vaka sayısı 1 milyonu geçerken ölü sayısı 60 binin üzerinde... İtalya ve İngiltere'de coronavirüs kaynaklı ölümlerin sayısı 25 bini geçti. İşte dünya geneli coronavirüs vaka, ölü ve iyileşen sayılarında son durum...