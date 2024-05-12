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Haberler Galeri Gazzeli kadınların buruk Anneler Günü: Kimi hayatını kaybetti kimi evladını yitirdi!
Giriş Tarihi: 12.05.2024 16:08 Güncelleme Tarihi: 12.05.2024 16:08

Gazzeli kadınların buruk Anneler Günü: Kimi hayatını kaybetti kimi evladını yitirdi!

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana devam ettiği saldırılarda, can kaybı 35 bin 34'e ulaştı. Dünyanın pek çok ülkesi bugün Anneler Günü'nü kutlanırken Filistinli kadınların 7 aydır devam eden yaşam savaşına gözlerini kulaklarını tıkadı. İsrail'in kanlı saldırılarında 10 binden fazla kadın hayatını kaybederken binlercesi de evladını kaybetmenin acısını yaşadı…

AA
Gazzeli kadınların buruk Anneler Günü: Kimi hayatını kaybetti kimi evladını yitirdi!

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana ayırt etmeksizin on binlerce ton bomba yağdırdığı Gazze Şeridi'nde yaklaşık 10 bin kadın hayatını kaybederken, Filistinli anneler saldırılar altında ölüm ve kıtlık arasında defalarca göçe maruz kaldıkları zorlu koşullarda çocuklarını hayatta tutmak için yaşam mücadelesi veriyor.

Gazzeli kadınların buruk Anneler Günü: Kimi hayatını kaybetti kimi evladını yitirdi!

İsrail güçleri, 7 Ekim 2023'ten beri çoğu çocuk ve kadın 35 bine yakın Filistinlinin ölümüne, 78 binden fazlasının yaralanmasına yol açtığı Gazze'deki saldırılarında, evlerin yanı sıra sivillerin sığındığı okul, hastane, cami ve kilise gibi çok sayıda sivil yerleşim yerini kasıtlı hedef alarak yıkıyor.

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Gazzeli kadınların buruk Anneler Günü: Kimi hayatını kaybetti kimi evladını yitirdi!

GAZZE'DE GÜVENLİ YER KALMADI

2,3 milyon Filistinliyi hayata bağlayan insani yardımların girişine izin vermeyen İsrail, saldırılardan kaçan ve derme çatma çadırlarda kalan 1,5 milyon Filistinlinin sığındığı güneydeki Refah kentine başlattığı kara saldırısıyla Gazze'deki siviller için güvenli yer de bırakmıyor. Gazze Şeridi'nde aile üyelerini kaybeden anneler, aralıksız süren saldırıların doğrudan hedefi haline gelmelerinin yanı sıra gıda, hijyen ve tedavi imkanları ile ilaçların bulunmaması nedeniyle çeşitli hastalıklarla da mücadele ediyor. Yetersiz beslenme nedeniyle düşük yapan, saldırılarda babalarını yitiren çocukları için hem anne hem baba olan ve çocuklarına kıyafet bulamayan anneler, ailelerini hayatta tutmak için çabalıyor. Gazzeli anneler, İsrail'in yaklaşık 7 aydır sürdürdüğü acımasız saldırıları altında Anneler Günü'nü büyük bir acı ve ağır imtihan içinde geçiriyor.

Gazzeli kadınların buruk Anneler Günü: Kimi hayatını kaybetti kimi evladını yitirdi!

HER GÜN ORTALAMA 37 ÇOCUK ANNESİNİ KAYBEDİYOR

Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) 3 Mayıs'taki açıklamasına göre, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde her gün ortalama 37 çocuk annesini kaybediyor. İsrail'in Gazze'deki saldırılarını "kadınlara yönelik savaş" olarak niteleyen UNRWA'ya göre, Gazze'de 10 binden fazla kadın öldürüldü, 19 bini de yaralandı. Gazzeli anneler, dehşet verici şartlarda yaşama tutunmaya çalışırken, 155 binden fazla hamile veya emziren kadın su ve hijyen malzemelerine oldukça kısıtlı şekilde erişim sağlayabiliyor.

Gazzeli kadınların buruk Anneler Günü: Kimi hayatını kaybetti kimi evladını yitirdi!

YİYECEKLERİ ÇÖP VE ATIKLARLA PİŞİRİYOR

İsrail'in aç ve susuz bıraktığı Gazze'deki çocukların gıda bulamadıkları için yemek zorunda kaldıkları hayvan yemlerinden zehirlendikleri haberleri gelirken, Gazzeli anneler de İsrail'in mutfak tüpü ve akaryakıt girişine izin vermemesi nedeniyle yemek pişirmek için çöp ve atıkları kullanıyor.

AA muhabirine konuşan Gazzeli anne Sabirin Ebu Avde, her gün yemek pişirmek için çöp ve atık aramaya çıktığını, çöpler arasında uzun süre plastik, naylon, karton her tür yakılabilecek malzeme aradığını söyledi.

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