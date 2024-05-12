Gazzeli kadınların buruk Anneler Günü: Kimi hayatını kaybetti kimi evladını yitirdi!

YİYECEKLERİ ÇÖP VE ATIKLARLA PİŞİRİYOR

İsrail'in aç ve susuz bıraktığı Gazze'deki çocukların gıda bulamadıkları için yemek zorunda kaldıkları hayvan yemlerinden zehirlendikleri haberleri gelirken, Gazzeli anneler de İsrail'in mutfak tüpü ve akaryakıt girişine izin vermemesi nedeniyle yemek pişirmek için çöp ve atıkları kullanıyor.

AA muhabirine konuşan Gazzeli anne Sabirin Ebu Avde, her gün yemek pişirmek için çöp ve atık aramaya çıktığını, çöpler arasında uzun süre plastik, naylon, karton her tür yakılabilecek malzeme aradığını söyledi.