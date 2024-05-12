Giriş Tarihi: 12.05.2024 16:08
Güncelleme Tarihi: 12.05.2024
16:08
Gazzeli kadınların buruk Anneler Günü: Kimi hayatını kaybetti kimi evladını yitirdi!
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana devam ettiği saldırılarda, can kaybı 35 bin 34'e ulaştı. Dünyanın pek çok ülkesi bugün Anneler Günü'nü kutlanırken Filistinli kadınların 7 aydır devam eden yaşam savaşına gözlerini kulaklarını tıkadı. İsrail'in kanlı saldırılarında 10 binden fazla kadın hayatını kaybederken binlercesi de evladını kaybetmenin acısını yaşadı…