Giriş Tarihi: 14.01.2024 11:33
Güncelleme Tarihi: 14.01.2024
11:33
İsrailli Bakan Gallant’tan Netanyahu’ya Gazze resti! Toplantıyı terk etti!
Katil İsrail devleti, 7 Ekim'den bu yana 12 binden fazla Filistinliyi hayattan kopardı. Soykırım boyutuna ulaşan saldırılar nedeniyle İsrail'e tepkiler arttı. Son olarak İsrail'in savaş kabinesi de karıştı. İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ile Netanyahu arasında Gazze nedeniyle gerilim arttı. Netanyahu'nun "Hükümetin işlerini bozuyorsun" dediği Gallant, toplantıdan çıktı!