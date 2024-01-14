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Haberler Galeri İsrailli Bakan Gallant’tan Netanyahu’ya Gazze resti! Toplantıyı terk etti!
Giriş Tarihi: 14.01.2024 11:33 Güncelleme Tarihi: 14.01.2024 11:33

İsrailli Bakan Gallant’tan Netanyahu’ya Gazze resti! Toplantıyı terk etti!

Katil İsrail devleti, 7 Ekim'den bu yana 12 binden fazla Filistinliyi hayattan kopardı. Soykırım boyutuna ulaşan saldırılar nedeniyle İsrail'e tepkiler arttı. Son olarak İsrail'in savaş kabinesi de karıştı. İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ile Netanyahu arasında Gazze nedeniyle gerilim arttı. Netanyahu'nun "Hükümetin işlerini bozuyorsun" dediği Gallant, toplantıdan çıktı!

AA
İsrailli Bakan Gallant’tan Netanyahu’ya Gazze resti! Toplantıyı terk etti!

Eli kanlı İsrail devleti 7 Ekim'den bu yana Filistin'i hedef aldı. Evleri, hastaneleri hatta ambulansları bile bombaladı. Aralarında kundakta bebeklerin bile olduğu 23 bin 843 Filistinliyi hayattan kopardı.

İsrailli Bakan Gallant’tan Netanyahu’ya Gazze resti! Toplantıyı terk etti!

Dünya bu vahşete sessiz kalırken ABD ve Batılı ülkeler Netanyahu'nun sırtını sıvazladı. Ancak üç aydır devam eden ve soykırım boyutuna ulaşan saldırılar nedeniyle İsrail'i karşı tepkiler arttı. Son olarak Netanyahu başkanlığında toplanan Savaş Kabinesi karıştı!

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İsrailli Bakan Gallant’tan Netanyahu’ya Gazze resti! Toplantıyı terk etti!

GALLANT İLE NETANYAHU ARASINDA GERİLİM!

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, özel kaleminin toplantıya katılmasına izin verilmeyince kontrolden çıktı. İddiaya göre Gallant ile katil Başbakan Netanyahu arasında gerilim arttı.

İsrailli Bakan Gallant’tan Netanyahu’ya Gazze resti! Toplantıyı terk etti!

TOPLANTIYI TERK ETTİ

Gazze Şeridi'ne yönelik sürdürülen saldırılar ve Gazze'nin geleceğine ilişkin fikir ayrılıkları yaşayan Gallant ve Netanyahu arasında tartışma yaşandı. Netanyahu, savunma bakanını hükümetin işlerini bozmakla suçladı! The Times of Israel'in haberinde de Gallant'ın sinirlenerek terk ettiği toplantıya daha sonra döndüğü iddiası yer aldı.

İsrailli Bakan Gallant’tan Netanyahu’ya Gazze resti! Toplantıyı terk etti!

Öte yandan İsrail medyasından Yediot Ahronot'un haberine göre toplantıda başka bir tartışma daha yaşandı. Savunma Bakanı Yoav Galant ile Filistinlilere karşı provokatif eylemleriyle öne çıkan aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve Bölgesel İşbirliği Bakanı David Amsalem ile Askeri Konsey Bakanı Benny Gantz arasında gerilim arttı.

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