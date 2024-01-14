İsrailli Bakan Gallant’tan Netanyahu’ya Gazze resti! Toplantıyı terk etti!

Dünya bu vahşete sessiz kalırken ABD ve Batılı ülkeler Netanyahu'nun sırtını sıvazladı. Ancak üç aydır devam eden ve soykırım boyutuna ulaşan saldırılar nedeniyle İsrail'i karşı tepkiler arttı. Son olarak Netanyahu başkanlığında toplanan Savaş Kabinesi karıştı!