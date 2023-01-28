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Giriş Tarihi: 28.01.2023 11:56 Güncelleme Tarihi: 28.01.2023 12:10

İsveç ateşle oynuyor! Rasmus Paludan'ı böyle savundular: "100 Kur'an-ı Kerim daha yakalım" Ama İsveç Bayrağı yakmak suç olsun!

İsveç, Hollanda, Danimarka... Bu üç Avrupa ülkesinde İslam düşmanlığının son örnekleri yaşandı. İsveç'te 21 Ocak'ta Rasmus Paludan'ın Kur'an-ı Kerim'i yakması ile başlayan rezil eylemler dün de Danimarka'da devam etti. Paludan 'Türkiye İsveç'İn NATO üyeliğini kabul edene kadar her Cuma Kur'an-ı Kerim yakma' tehdidinde bulundu. Türkiye'nin üçlü mekanizmayı süresiz durmurmasına neden olan iğrenç eylemlerin ardından İsveç'ten küstah bir çıkış geldi. İsveç Demokratları Partisi (SD) lideri Jimmie Akesson ve Adalet Komitesi başkanı Richard Jomshof skandal açıklamalarda bulundu.

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İsveç ateşle oynuyor! Rasmus Paludan’ı böyle savundular: 100 Kur’an-ı Kerim daha yakalım Ama İsveç Bayrağı yakmak suç olsun!

İsveç'in skandallarına her geçen gün bir yenisi ekleniyor. NATO üyeliği için Türkiye'ye ihtiyacı olan İsveç'in PKK/YPG'ye verdiği desteğin gözler önüne serildiği geçtiğimiz haftaların ardından Rasmus Paludan skandalını polis kalkanına almaları ipleri kopma noktasına getirmişti. İsveç ateşle oynamaya devam ediyor.

İsveç ateşle oynuyor! Rasmus Paludan’ı böyle savundular: 100 Kur’an-ı Kerim daha yakalım Ama İsveç Bayrağı yakmak suç olsun!

Türkiye ile ipleri kopma noktasına getien İsveç hükümetinden ifade özgürlüğü açıklamaları gelirken, İsveç Demokratları ve Adalet komitesi başkanı Richard Jomshof skandal sözler sarf etti.

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İsveç ateşle oynuyor! Rasmus Paludan’ı böyle savundular: 100 Kur’an-ı Kerim daha yakalım Ama İsveç Bayrağı yakmak suç olsun!

Rasmus Paludan'ın İsveç'te Türk Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmasına Türkiye'nin verdiği tepkiyi yersiz bulan ikilli Türkiye'nin öfkesine yüz Kur'an-ı Kerim daha yakarak cevap verilemsi gerektiğini ileri sürdü.

İsveç ateşle oynuyor! Rasmus Paludan’ı böyle savundular: 100 Kur’an-ı Kerim daha yakalım Ama İsveç Bayrağı yakmak suç olsun!

Jomshof, 'Küfür edebilirsin ve gücendirebilirsin, bunlar düşünce özgürlüğünün bir parçasıdır" ifadelerini kullandı.
İfade özgürlüğünün İsveç'İn NATO üyeliğinden daha önemli olduğunu söyleyen Jomshof, İsveç bayrağının yakılmasının suç olması gerektiğini savundu.

İsveç ateşle oynuyor! Rasmus Paludan’ı böyle savundular: 100 Kur’an-ı Kerim daha yakalım Ama İsveç Bayrağı yakmak suç olsun!

Kur'an-ı Kerim'İn yakılmasının ifade özgürlüğü oldupunu ileri sürerken bu ikiyüzlü sözlerini "Hepimizi birleştirdiği ve her şeyin üzerinde durması gerektiği" için İsveç bayrağı etrafında birleşmesinin İsveç için iyi olacağı" şekinde destekledi.

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