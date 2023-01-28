İsveç ateşle oynuyor! Rasmus Paludan'ı böyle savundular: "100 Kur'an-ı Kerim daha yakalım" Ama İsveç Bayrağı yakmak suç olsun!

Jomshof, 'Küfür edebilirsin ve gücendirebilirsin, bunlar düşünce özgürlüğünün bir parçasıdır" ifadelerini kullandı.

İfade özgürlüğünün İsveç'İn NATO üyeliğinden daha önemli olduğunu söyleyen Jomshof, İsveç bayrağının yakılmasının suç olması gerektiğini savundu.