Giriş Tarihi: 28.01.2023 11:56
Güncelleme Tarihi: 28.01.2023
12:10
İsveç ateşle oynuyor! Rasmus Paludan'ı böyle savundular: "100 Kur'an-ı Kerim daha yakalım" Ama İsveç Bayrağı yakmak suç olsun!
İsveç, Hollanda, Danimarka... Bu üç Avrupa ülkesinde İslam düşmanlığının son örnekleri yaşandı. İsveç'te 21 Ocak'ta Rasmus Paludan'ın Kur'an-ı Kerim'i yakması ile başlayan rezil eylemler dün de Danimarka'da devam etti. Paludan 'Türkiye İsveç'İn NATO üyeliğini kabul edene kadar her Cuma Kur'an-ı Kerim yakma' tehdidinde bulundu. Türkiye'nin üçlü mekanizmayı süresiz durmurmasına neden olan iğrenç eylemlerin ardından İsveç'ten küstah bir çıkış geldi. İsveç Demokratları Partisi (SD) lideri Jimmie Akesson ve Adalet Komitesi başkanı Richard Jomshof skandal açıklamalarda bulundu.