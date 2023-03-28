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Haberler Galeri İsveç çıkış yolu arıyor! Türkiye'nin vetosu tüm planlarını altüst etti: Skandal sözler...
Giriş Tarihi: 28.03.2023 15:28 Güncelleme Tarihi: 28.03.2023 15:28

İsveç çıkış yolu arıyor! Türkiye'nin vetosu tüm planlarını altüst etti: Skandal sözler...

Rusya-Ukrayna savaşının ardından NATO'ya girmek isteyen İsveç ve Finlandiya'nın başvurusunu önce veto eden ve ardından İskandinav ülkelerinin şartlarını kabul etmesi şartıyla olumlu karşılayan Türkiye, İsveç'te yaşanan skandallar sonrası Finlandiya'nın üyeliğine yeşil ışık yakılırken İsveç beklemede kaldı. Bu durumdan rahatsız olan İsveç çıkış yolu aramaya başladı. Umudunu o iki ülkeye bağladı.

İsveç çıkış yolu arıyor! Türkiye’nin vetosu tüm planlarını altüst etti: Skandal sözler...

Adeta terör örgütlerine kalkan olan İsveç'te İslam düşmanı Rasmus Paludan'ın Kur'an-ı Kerim yakması ile ipler kopma noktasına gelmişti. Türkiye, Finlandiya'nın NATO üyeliğine yeşil ışık yakarken İsveç'in üyeliği hala askıda... Terör ile arasına mesafe koyması beklenen İsveç ise, umudunu başka ülkelere bağladı...

İsveç çıkış yolu arıyor! Türkiye’nin vetosu tüm planlarını altüst etti: Skandal sözler...

İsveç'in çok okunan gazetelerinden Aftonbladet, İsveç'in B planını yazdı. Türkiye'ye yönelik hadsiz sözlerin sarf edildiği haberde, "Finlandiya üye olsun biz kalalım" denilirken İsveç'in B planını ciddi ciddi düşünmesi gerektiği ifade edildi.

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İsveç çıkış yolu arıyor! Türkiye’nin vetosu tüm planlarını altüst etti: Skandal sözler...

"NATO bizi içeri almak istemiyorsa güvenliğimizi başka şekilde sağlamak zorundayız" denilen haberde, ABD veya İngiltere ile doğrudan anlaşmalar yapılabileceğine dikkat çekildi.

İsveç çıkış yolu arıyor! Türkiye’nin vetosu tüm planlarını altüst etti: Skandal sözler...

İsveç'in stratejik konumu nedeniyle Baltık ülkerinin kendileri olmadan savunulmasının zor olduğunu iddia eden yazar Anders Lindberg, yine de bu yaz Vilnius'ta yapılacak NATO zirvesine kadar beklenmesi gerektiğini söyledi.

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