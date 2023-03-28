Giriş Tarihi: 28.03.2023 15:28
Güncelleme Tarihi: 28.03.2023
15:28
İsveç çıkış yolu arıyor! Türkiye'nin vetosu tüm planlarını altüst etti: Skandal sözler...
Rusya-Ukrayna savaşının ardından NATO'ya girmek isteyen İsveç ve Finlandiya'nın başvurusunu önce veto eden ve ardından İskandinav ülkelerinin şartlarını kabul etmesi şartıyla olumlu karşılayan Türkiye, İsveç'te yaşanan skandallar sonrası Finlandiya'nın üyeliğine yeşil ışık yakılırken İsveç beklemede kaldı. Bu durumdan rahatsız olan İsveç çıkış yolu aramaya başladı. Umudunu o iki ülkeye bağladı.