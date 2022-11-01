Giriş Tarihi: 01.11.2022 15:06 Güncelleme Tarihi: 01.11.2022 15:25

İsveç'i parmağında oynatan PKK'lı vekilden skandal sözler: Kimyasal silah suçlamasında bulundu

Rusya-Ukrayna savaşının ardından NATO'ya girmek isteyen İsveç ve Finlandiya ile Türkiye arasında düzenlenen uzun görüşmeler sonrasında iki İskandinav ülkesi de Türkiye'nin taleplerini kabul etmiş; bu durum Andersson hükümetini parmağında oynatmasıyla bilinen PKK'lı vekil Amineh Kakabeveh'i oldukça sinirlendirmişti. Sosyal medya hesabı üzerinden skandal açıklamalar yapan ve teröre verdiği desteği açıkça belirten Kakabaveh, Türkiye'nin terör örgütü YPG'ye karşı kimyasal silah kullandığını iddia etti.