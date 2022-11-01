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Haberler Galeri İsveç'i parmağında oynatan PKK'lı vekilden skandal sözler: Kimyasal silah suçlamasında bulundu
Giriş Tarihi: 01.11.2022 15:06 Güncelleme Tarihi: 01.11.2022 15:25

İsveç'i parmağında oynatan PKK'lı vekilden skandal sözler: Kimyasal silah suçlamasında bulundu

Rusya-Ukrayna savaşının ardından NATO'ya girmek isteyen İsveç ve Finlandiya ile Türkiye arasında düzenlenen uzun görüşmeler sonrasında iki İskandinav ülkesi de Türkiye'nin taleplerini kabul etmiş; bu durum Andersson hükümetini parmağında oynatmasıyla bilinen PKK'lı vekil Amineh Kakabeveh'i oldukça sinirlendirmişti. Sosyal medya hesabı üzerinden skandal açıklamalar yapan ve teröre verdiği desteği açıkça belirten Kakabaveh, Türkiye'nin terör örgütü YPG'ye karşı kimyasal silah kullandığını iddia etti.

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İsveç’i parmağında oynatan PKK’lı vekilden skandal sözler: Kimyasal silah suçlamasında bulundu

İsveç'te 11 Eylül'de yapılan seçimlerden 36 gün sonra sağ koalisyon hükümeti kuruldu. Ilımlı Muhafazakar Parti (M), Liberal Parti (L) ve Hristiyan Demokrat Partisi (KD) ile üçlü koalisyon hükümeti parlamentoda güvenoyu aldı. Parlamentoda yapılan oylamada, muhafazakar Ilımlı Parti lideri 59 yaşındaki Ulf Kristersson başbakan olarak seçildi.

İsveç’i parmağında oynatan PKK’lı vekilden skandal sözler: Kimyasal silah suçlamasında bulundu

Rusya-Ukrayna savaşyla birlikte panikleyen İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya girme taleplerinin ardından İsveç'in eski hükümetinin Başbakanı Magdalena Andersson ile arasının çok iyi olduğu bilindiği Amineh Kakabaveh'in arası bozulmuştu.

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İsveç’i parmağında oynatan PKK’lı vekilden skandal sözler: Kimyasal silah suçlamasında bulundu

Daha önce sosyal medyadan açıklamalarda bulunan Kakabaveh, yine aynı mecradan Türkiye ile ilgili skandal sözlere yer verdi.

İsveç’i parmağında oynatan PKK’lı vekilden skandal sözler: Kimyasal silah suçlamasında bulundu

Sosyal medya hesabı üzerinden verdiği kadın mücadelesinden bahseden Kakabaveh, Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliği ve Ukrayna'daki durum çerçevesinde sözde insanlık suçu işlediğini ifade etti.

İsveç’i parmağında oynatan PKK’lı vekilden skandal sözler: Kimyasal silah suçlamasında bulundu

Aynı zamanda terör örgütü YPG sempatizanlığını açıkça gösteren Kakabaveh, Türkiye'nin YGP'ye karşı kimyasal silah kullandığına yönelik skandal açıklamalarda bulundu.

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