Kahramanmaraş depremini günler öncesinden bilmişti! Deprem kahininden yeni bir uyarı geldi

Deprem Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Malatya ve Adana başta olmak üzere çevre illerde yoğun şekilde hissedildi. Ayrıca bir saat kadar önce Kahramanmaraş'ta 7.6 büyüklüğünde yeni bir deprem de meydana geldi.