Kahramanmaraş depremini günler öncesinden bilmişti! Deprem kahininden yeni bir uyarı geldi

Dün gece Türkiye'de son yılların en büyük depremlerinden biri yaşandı. Kahramanmaraş'ta sabaha karşı 7.7 büyüklüğünden bir deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşen depremin ardından şu ana kadar 50 artçı yaşandığı biliniyor. Deprem Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Malatya ve Adana başta olmak üzere çevre illerde yoğun şekilde hissedildi. Ayrıca bir saat kadar önce Kahramanmaraş'ta 7.6 büyüklüğünde yeni bir deprem de meydana geldi. Alınan son bilgilere göre şu ana kadar 1014 vatandaşımız vefat etti. Toplamda da 2 bin 818 bina da yıkıldı. Arama-kurtarma çalışmaları devam ederken 'Deprem kahini' olarak bilinen ünlü uzman Frank Hoogerbeets'in attığı tweet ise sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi. Hoogerbeets 3 Şubat'ta Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda 'Er ya da genç bu bölgede (Güney-Orta Türkiye, Ürdün, Suriye, Lübnan) 7.5 şiddetinde deprem olacaktır' sözlerine yer vermiş. Söz konusu paylaşım özellikle depremden sonra yüz binlerce görüntüleme aldı. Depremden sonra yine sosyal medya hesabından paylaşım yapan deprem kahini 'Kalbim Türkiye'de büyük depremden etkilenen herkesle birlikte. Daha önce de belirttiğim gibi er ya da geç bu bölgede bu gerçekleşecekti' ifadelerine yer verdi. Yaşananların ardından Hoogerbeets'ten yeni bir uyarı geldi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Hoogerbeets, 'Orta Türkiye ve yakın bölgelerde ek güçlü sismik aktiviteyi izleniyor. Artçı sarsıntılar genellikle büyük bir depremden sonra bir süre daha devam eder.' sözlerine yer verdi. Frank Hoogerbeets 'En İyi Avustralyalı Gökbilimciler' listesinde bulunuyor. Çocukluğundan beri güneş sistemi ve depremlere ilgisi olduğu biliniyor. Frank Hoogerbeets 'En İyi Avustralyalı Gökbilimciler' listesinde bulunuyor. Çocukluğundan beri güneş sistemi ve depremlere ilgisi olduğu biliniyor.