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Giriş Tarihi: 06.02.2023 16:04 Güncelleme Tarihi: 06.02.2023 16:04

Kahramanmaraş depremini günler öncesinden bilmişti! Deprem kahininden yeni bir uyarı geldi

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve tüm Türkiye'yi yasa boğan depremden acı dolu haberler gelmeye devam ederken, 3 Şubat'ta söz konusu depremin yaşanacağını bilen ünlü gökbilimci 'deprem kahini' Frank Hoogerbeets'ten yeni bir uyarı geldi.

Kahramanmaraş depremini günler öncesinden bilmişti! Deprem kahininden yeni bir uyarı geldi

Dün gece Türkiye'de son yılların en büyük depremlerinden biri yaşandı. Kahramanmaraş'ta sabaha karşı 7.7 büyüklüğünden bir deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşen depremin ardından şu ana kadar 50 artçı yaşandığı biliniyor.

Kahramanmaraş depremini günler öncesinden bilmişti! Deprem kahininden yeni bir uyarı geldi

Deprem Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Malatya ve Adana başta olmak üzere çevre illerde yoğun şekilde hissedildi. Ayrıca bir saat kadar önce Kahramanmaraş'ta 7.6 büyüklüğünde yeni bir deprem de meydana geldi.

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Kahramanmaraş depremini günler öncesinden bilmişti! Deprem kahininden yeni bir uyarı geldi

Alınan son bilgilere göre şu ana kadar 1014 vatandaşımız vefat etti. Toplamda da 2 bin 818 bina da yıkıldı.

Kahramanmaraş depremini günler öncesinden bilmişti! Deprem kahininden yeni bir uyarı geldi

Arama-kurtarma çalışmaları devam ederken 'Deprem kahini' olarak bilinen ünlü uzman Frank Hoogerbeets'in attığı tweet ise sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi.

Kahramanmaraş depremini günler öncesinden bilmişti! Deprem kahininden yeni bir uyarı geldi

Hoogerbeets 3 Şubat'ta Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda "Er ya da genç bu bölgede (Güney-Orta Türkiye, Ürdün, Suriye, Lübnan) 7.5 şiddetinde deprem olacaktır" sözlerine yer vermiş.

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