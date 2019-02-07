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Kayıp Uçağı neden bulunmuyor?

Mart 2014'te Kuala Lumpur - Pekin seferini gerçekleştirirken radardan kaybolan ve bir daha haber alınamayan Kayıp uçağıyla ilgili iddialar arasına her geçen gün bir yenisi daha ekleniyor. Uçağın gizli servis çalışanları yada uzaylılar tarafından kaçırılmış olabileceğini söyleyenler de var, bilimsel açıklama getirerek neden bulanamadığını söyleyen uzmanlar da var. İşte Kayıp Malezya uçağının neden bulunamadığına ilişkin dünyada son dakika kodu ile duyurulan o gelişme:

Giriş Tarihi: 07.02.2019 15:07 Güncelleme Tarihi: 07.02.2019 15:27
Kayıp Malezya Uçağı neden bulunmuyor?

Tam 5 yıldır bulunamayan Kayıp uçağı ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

Kayıp Malezya Uçağı neden bulunmuyor?

Kuala Lumpur-Pekin seferini yapan MH 370 sefer sayılı uçağı, 8 Mart 2014'te Hint Okyanusu üzerinde kaybolmuştu.

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Kayıp Malezya Uçağı neden bulunmuyor?

227 yolcu ve 12 kişilik mürettebat taşıyan uçak çok sayıda ülkenin arama çalışmalarına rağmen bulunamamıştı.

Kayıp Malezya Uçağı neden bulunmuyor?

Uçağı arama çalışmaları sonuçsuz kaldığı için durdurulmuştu.

Kayıp Malezya Uçağı neden bulunmuyor?

ABD şirketi Ocean Infinity'nin yürüttüğü, 60 personelin ve 8 denizaltının görev yaptığı arama çalışmaları 24 Ocak 2018'de tekrar başlamıştı.

Kayıp Malezya Uçağı neden bulunmuyor?

Ulaştırma Bakanı Anthony Loke, yaptığı açıklamada arama çalışmalarının 29 Mayıs 2018'de durdurulması kararı aldıklarını söylemişti.

Kayıp Malezya Uçağı neden bulunmuyor?

Kayıp uçakların yeri genellikle yüzeyde bulunan moloz yığınlarından tespit ediliyor.

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