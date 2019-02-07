Kayıp Malezya Uçağı neden bulunmuyor?

Mart 2014'te Kuala Lumpur - Pekin seferini gerçekleştirirken radardan kaybolan ve bir daha haber alınamayan Kayıp Malezya uçağıyla ilgili iddialar arasına her geçen gün bir yenisi daha ekleniyor. Uçağın gizli servis çalışanları yada uzaylılar tarafından kaçırılmış olabileceğini söyleyenler de var, bilimsel açıklama getirerek neden bulanamadığını söyleyen uzmanlar da var. İşte Kayıp Malezya uçağının neden bulunamadığına ilişkin dünyada son dakika kodu ile duyurulan o gelişme:
Giriş Tarihi: 07.02.2019 15:07 Güncelleme Tarihi: 07.02.2019 15:27