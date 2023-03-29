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Haberler Galeri Netanyahu'nun oğlu ABD'yi işaret etmişti: Biden'dan iç savaş söylentilerine net yanıt!
Giriş Tarihi: 29.03.2023 09:47 Güncelleme Tarihi: 29.03.2023 09:54

Netanyahu'nun oğlu ABD'yi işaret etmişti: Biden'dan iç savaş söylentilerine net yanıt!

İsrail'de iç savaş alarmına neden olan yargı reformu protestoları, uluslararası krize de neden oldu. Netanyahu hükümetinin tartışmalı yargı reformunu eleştiren Savunma Bakanı Yoav Gallant'ı görevden almasıyla birlikte ülke adeta savaş alanına döndü. Sokaklara dökülen milyonlarca kişi güvenlik güçleriyle çatışırken Netanyahu geri adım atsa da olaylar durulmadı. Netanyahu'nun oğlu Yair ise yaptığı paylaşımda olayların arkasında ABD'nin olduğunu işaret etmişti. İki ülke arsında gerilim yaratması beklenen iddiaların ardından Biden'dan yanıt gecikmedi.

AA
Netanyahu’nun oğlu ABD’yi işaret etmişti: Biden’dan iç savaş söylentilerine net yanıt!

Günlerdir büyük bir kaosun yaşandığı İsrail'de sular durulmuyor. İsrail Adalet Bakanı Yariv Levin, 5 Ocak'ta Yüksek Mahkemenin yetkilerini sınırlandıran, yargının, hakimlerin seçimi üzerindeki etkisini azaltan bir yasa planladıklarını duyurmuştu.

Netanyahu’nun oğlu ABD’yi işaret etmişti: Biden’dan iç savaş söylentilerine net yanıt!

İsrail'in en yüksek yargı mercisi olarak görev yapan Yüksek Mahkeme'nin, Meclisin çıkardığı kanunları bozma yetkisinin elinden alınması, iktidarın yargıç atamalarında söz sahibi olması gibi yargının yetkilerini azaltan bu adım İsrail kamuoyunda yoğun tartışmalara yol açmıştı.

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Netanyahu’nun oğlu ABD’yi işaret etmişti: Biden’dan iç savaş söylentilerine net yanıt!

Başta Tel Aviv olmak üzere 2 ayı aşkın süredir ülke genelinde milyonlara varan İsrailli hükümetin yargı düzenlemelerine karşı kitlesel protestolar düzenliyor. İsrail polisinin son dönemde özellikle Tel Aviv'de "sivil itaatsizlik eylemleri" çağrısıyla düzenlenen kitlesel protestolara müdahelesinde sert yöntemlere başvurmaktan kaçınması, Ulusal Güvenlik Bakanı aşırı sağcı Itamara Ben-Gvir ve emniyet teşkilatı arasında gerilime yol açmıştı.

Netanyahu’nun oğlu ABD’yi işaret etmişti: Biden’dan iç savaş söylentilerine net yanıt!

Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, hükümetin yargı düzenlemesinin ülkede yol açtığı durumun "çok tehlikeli ve endişe verici olduğunu" açıklamıştı. Netanyahu hükümeti muhalafeti müzakere çağrılarını yanıtsız bırakmakla suçlamış muhalefet liderleriyse iktidarın söz konusu düzenlemeye ilişkin yasal süreci durdurmadan müzakereleri reddettiklerini açıklamıştı.

Netanyahu’nun oğlu ABD’yi işaret etmişti: Biden’dan iç savaş söylentilerine net yanıt!

"PROTESTOLARI ABD FONLUYOR"

Netanyahu'nun oğlu Yair, yaptığı sosyal medya paylaşımında dış güçlere işaret etmişti. Yair, ülkedeki yoğun protestoları ABD'nin finanse ettiğini iddia ederek, "Amaçları Netanyahu'yu devirmek ve İranlılarla anlaşma yapmak" ifadelerini kullanmıştı. Yair Netanyahu'nun paylaşımında "İsrail'deki protestoların arkasında Amerikan Dışişleri Bakanlığı var, amaçları Netanyahu'yu devirmek, görünüşe göre İranlılarla bir anlaşma yapmak. Şin Bet nerede?" yorumunda bulunmuştu.

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