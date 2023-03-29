Giriş Tarihi: 29.03.2023 09:47 Güncelleme Tarihi: 29.03.2023 09:54

Netanyahu'nun oğlu ABD'yi işaret etmişti: Biden'dan iç savaş söylentilerine net yanıt!

İsrail'de iç savaş alarmına neden olan yargı reformu protestoları, uluslararası krize de neden oldu. Netanyahu hükümetinin tartışmalı yargı reformunu eleştiren Savunma Bakanı Yoav Gallant'ı görevden almasıyla birlikte ülke adeta savaş alanına döndü. Sokaklara dökülen milyonlarca kişi güvenlik güçleriyle çatışırken Netanyahu geri adım atsa da olaylar durulmadı. Netanyahu'nun oğlu Yair ise yaptığı paylaşımda olayların arkasında ABD'nin olduğunu işaret etmişti. İki ülke arsında gerilim yaratması beklenen iddiaların ardından Biden'dan yanıt gecikmedi.