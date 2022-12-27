Giriş Tarihi: 27.12.2022 10:19
Güncelleme Tarihi: 27.12.2022
10:20
PKK sempatizanları Paris'i yakıp yıktı! Fransız basını sahip çıktı: Skandal ifadeler! 'Türk devletine karşı savaşan kahraman'
Fransa'da Cuma günü gerçekleşen silahlı saldırıda hayatını kaybeden 3 kişiden 2'sinin PKK'lı çıkmasının ardından Paris sokakları karıştı. PKK yandaşları polise kaldırım taşları ile saldırdı, araçları kundakladı... Olayları çarpıtarak vermeyi tercih eden Fransız basını ise, 2001'den beri AB'nin terör örgütü listesinde olan PKK'nın sözde Fransa sorumlusundan 'kahraman' diyerek bahsetti.