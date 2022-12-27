PKK sempatizanları Paris’i yakıp yıktı! Fransız basını sahip çıktı: Skandal ifadeler! ’Türk devletine karşı savaşan kahraman’

2001'den beri Avrupa Birliği'nin terör örgütü listesinde olan PKK üyeleri için 'Kürt davasının şehidi' diyen gazete skanlallarını PKK/KCK terör örgütünün Avrupa yapılanması içerisinde Fransa'da sorumlu düzeyde faaliyet yürüten Emine Kara ile ilgili sözleri ile sürdürdü.