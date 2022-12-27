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Giriş Tarihi: 27.12.2022 10:19 Güncelleme Tarihi: 27.12.2022 10:20

PKK sempatizanları Paris'i yakıp yıktı! Fransız basını sahip çıktı: Skandal ifadeler! 'Türk devletine karşı savaşan kahraman'

Fransa'da Cuma günü gerçekleşen silahlı saldırıda hayatını kaybeden 3 kişiden 2'sinin PKK'lı çıkmasının ardından Paris sokakları karıştı. PKK yandaşları polise kaldırım taşları ile saldırdı, araçları kundakladı... Olayları çarpıtarak vermeyi tercih eden Fransız basını ise, 2001'den beri AB'nin terör örgütü listesinde olan PKK'nın sözde Fransa sorumlusundan 'kahraman' diyerek bahsetti.

AA
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PKK sempatizanları Paris’i yakıp yıktı! Fransız basını sahip çıktı: Skandal ifadeler! ’Türk devletine karşı savaşan kahraman’

Fransa'da PKK sempatizanları taş üstünde taş bırakmazken Fransız basını algı operasyonuna girişti. Cuma günü Fransa'da gerçekleştirilen silahlı sldırıda ölenlerden ikisinin PKK'lı çıkmasının ardından ortalığı savaş alanına çeviren PKK yandaşları ve HDP'lilerin skandal iddialarına sahip çıkan Fransız basını, PKK'lı isimler için 'Türk devletine karşı savaşan kahraman' sözlerini kullandı.

PKK sempatizanları Paris’i yakıp yıktı! Fransız basını sahip çıktı: Skandal ifadeler! ’Türk devletine karşı savaşan kahraman’

Fransa'nın başkenti Paris'te PKK/KCK terör örgütü paralelinde faaliyet gösteren Ahmet Kaya Kültür Merkezine yönelik silahlı saldırı gerçekleştirildi.

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PKK sempatizanları Paris’i yakıp yıktı! Fransız basını sahip çıktı: Skandal ifadeler! ’Türk devletine karşı savaşan kahraman’

Düzenlenen saldırıda ölenlerden Emine Kara ve Şirin Aydın olduğu belirlendi. Saldırı da hayatını kaybeden Kara'nın PKK/KCK terör örgütünün Avrupa yapılanması içerisinde Fransa'da sorumlu düzeyde faaliyet yürüttüğü, Şirin'in ise; PKK/KCK terör örgütü içerisindeki faaliyetlerinden dolayı 2017 yıllında cezaevine girdiği öğrenildi.

PKK sempatizanları Paris’i yakıp yıktı! Fransız basını sahip çıktı: Skandal ifadeler! ’Türk devletine karşı savaşan kahraman’

Fransız Le Monde gazetesi terör örügtü PKK üyeleir için 'Kürt davasının üç yeni şehidi' başlığını kullanarak skandal ifadelere yer verdi.


PKK sempatizanları Paris’i yakıp yıktı! Fransız basını sahip çıktı: Skandal ifadeler! ’Türk devletine karşı savaşan kahraman’

2001'den beri Avrupa Birliği'nin terör örgütü listesinde olan PKK üyeleri için 'Kürt davasının şehidi' diyen gazete skanlallarını PKK/KCK terör örgütünün Avrupa yapılanması içerisinde Fransa'da sorumlu düzeyde faaliyet yürüten Emine Kara ile ilgili sözleri ile sürdürdü.

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