Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Rusya gaz akışını süresiz durdurdu: Avrupa'nın kara kış ile imtihanı...
Giriş Tarihi: 03.09.2022 10:19 Güncelleme Tarihi: 03.09.2022 10:19

Rusya gaz akışını süresiz durdurdu: Avrupa'nın kara kış ile imtihanı...

Rusya Ukrayna savaşı nedeniyle yaşanan restleşme Avrupa'da enerji krizi çıkardı. Kara kışa hazırlanan ve enerji tasarrufu için "Sıcak suyla duş almayın, ısıtıcıyı açmayın" uyarılarının peş peşe geldiği ülkelerde karartma günleri başladı. Bütün bu önlemler sürerken Gazprom'dan Avrupa'da endişeleri arttıracak bir açıklama daha geldi. Rusya'dan gaz akışı süresiz durdu...

İHA
Rusya gaz akışını süresiz durdurdu: Avrupa’nın kara kış ile imtihanı...

Rus petrol şirketi Gazprom, 3 gün boyunca kapalı olacağı duyurulan Kuzey Akım 1 boru hattında tespit edilen yağ sızıntısı nedeniyle Avrupa'ya gaz akışının süresiz olarak durdurulduğunu açıkladı.

Rusya gaz akışını süresiz durdurdu: Avrupa’nın kara kış ile imtihanı...

Rus petrol şirketi Gazprom, bakım çalışmaları nedeniyle 29 Ağustos ile 2 Eylül tarihleri arasında Kuzey Akım 1 gaz boru hattından Avrupa'ya gaz akışının durdurulduğunu açıklamasının ardından, 3 günlük süre zarfında türbinlerin bakımlarının gerçekleşemediğini duyurdu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Rusya gaz akışını süresiz durdurdu: Avrupa’nın kara kış ile imtihanı...

Gazprom Yönetim Kurulu Başkanı Aleksey Miller, yağ sızıntısı nedeniyle türbinlerin bakımlarının ancak Kanada'daki fabrikada mümkün olduğunu söyleyerek, "Bugün Siemens'in gaz kompresör ünitelerinin bakımlarını gerçekleştirme fırsatı neredeyse hiç yok. Bu sorun ancak Kanada'daki fabrikada çözülebilir" dedi.

Rusya gaz akışını süresiz durdurdu: Avrupa’nın kara kış ile imtihanı...

Öte yandan Gazprom tarafından yapılan ayrı bir açıklamada ise, Avrupa'ya gaz akışının tamamen durdurulduğu ve gaz akışının ancak bakım ve onarım çalışmalarının ardından gerçekleşebileceği belirtildi. Gazprom, bu sürenin ne zaman tamamlanacağı konusunda ise tarih vermedi.

Rusya gaz akışını süresiz durdurdu: Avrupa’nın kara kış ile imtihanı...

BAKIM ÇALIŞMASI YAPILACAĞI AÇIKLANMIŞTI

Rus devlet enerji şirketi Gazprom, Alman Siemens şirketinin uzman ve mühendisleri ile birlikte Portovaya gaz istasyonunda 3 günlük bir bakım çalışması yapılacağını duyurarak, "Siemens'in teknik raporlarına göre blok çatlakları, deformasyonlar, yanık lekelerinin incelenmesi, blokların temizlenmesi, yağ kaçakları, bağlantı noktalarının sıkılması, emniyet valflerinin kontrolü ve yanan gazın tahliyesi gibi bakımların yapılması gerekmektedir.

SON DAKİKA