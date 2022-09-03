Giriş Tarihi: 03.09.2022 10:19
Güncelleme Tarihi: 03.09.2022
10:19
Rusya gaz akışını süresiz durdurdu: Avrupa'nın kara kış ile imtihanı...
Rusya Ukrayna savaşı nedeniyle yaşanan restleşme Avrupa'da enerji krizi çıkardı. Kara kışa hazırlanan ve enerji tasarrufu için "Sıcak suyla duş almayın, ısıtıcıyı açmayın" uyarılarının peş peşe geldiği ülkelerde karartma günleri başladı. Bütün bu önlemler sürerken Gazprom'dan Avrupa'da endişeleri arttıracak bir açıklama daha geldi. Rusya'dan gaz akışı süresiz durdu...