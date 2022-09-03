Rusya gaz akışını süresiz durdurdu: Avrupa’nın kara kış ile imtihanı...

Öte yandan Gazprom tarafından yapılan ayrı bir açıklamada ise, Avrupa'ya gaz akışının tamamen durdurulduğu ve gaz akışının ancak bakım ve onarım çalışmalarının ardından gerçekleşebileceği belirtildi. Gazprom, bu sürenin ne zaman tamamlanacağı konusunda ise tarih vermedi.



