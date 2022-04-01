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Haberler Galeri Rusya Ukrayna savaşında son dakika: Köy halkı Rus ordusunu yendi! Günler süren çatışmaların ardından geriye bu görüntüler kaldı
Giriş Tarihi: 01.04.2022 13:25 Güncelleme Tarihi: 01.04.2022 13:27

Rusya Ukrayna savaşında son dakika: Köy halkı Rus ordusunu yendi! Günler süren çatışmaların ardından geriye bu görüntüler kaldı

Rusya Ukrayna Savaşıyla ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Ukrayna'da Irpin'e yakın bir bölgede bulunan Buzova köyü Rusya ordusundan tamamen kurtarıldı. Buzova'da Rusya ordusu tarafından sivil binalara, okul ve kritik noktalara gerçekleştirilen roket atışlarıyla bir köy tamamen yok oldu. Köy halkının da silahlanarak çatışmalara katıldığı ve Ukrayna askerleri ile birlikte köylerini Rusya ordusundan tamamen kurtardığı öğrenildi. Köyün büyük bir bölümü tahrip olurken o köyü SABAH görüntüledi.

Rusya Ukrayna savaşında son dakika: Köy halkı Rus ordusunu yendi! Günler süren çatışmaların ardından geriye bu görüntüler kaldı

Ukrayna'da Irpin'e yakın bir bölgede bulunan Buzova köyü Rusya ordusundan tamamen kurtarıldı. Rusya ordusu tarafından atılan roketler Buzova'da sivil binalara ve okullara isabet etti. Köy, Rusya ordusu tarafından atılan roketler sonucunda tamamen tahrip oldu.

Rusya Ukrayna savaşında son dakika: Köy halkı Rus ordusunu yendi! Günler süren çatışmaların ardından geriye bu görüntüler kaldı

Köylerini terk etmek istemeyen vatandaşlar silahlandırıldı ve Ukrayna askerleri ile birlikte köylerini savundu. Günlerce süren çatışmalar sonucunda Buzova köyü Rusya ordusundan tamamen temizlendi.

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Rusya Ukrayna savaşında son dakika: Köy halkı Rus ordusunu yendi! Günler süren çatışmaların ardından geriye bu görüntüler kaldı

O KÖYÜ İLK KEZ SABAH GÖRÜNTÜLERİ

Rusya ordusu Buzova'da bulunan bir ilkokul ve ortaokula defalarca roket attı. Rusya tarafından atılan roketler sonucu okul tamamen yok oldu.

Rusya Ukrayna savaşında son dakika: Köy halkı Rus ordusunu yendi! Günler süren çatışmaların ardından geriye bu görüntüler kaldı

İddiaya göre; içinde kadın ve çocukların bulunduğu anda okula roketler isabet etti.

Rusya Ukrayna savaşında son dakika: Köy halkı Rus ordusunu yendi! Günler süren çatışmaların ardından geriye bu görüntüler kaldı

Okulda bulunan kadın ve çocuklar okulun altında bulunan sığınağa girdi. Burada günlerce süren bekleyişin ardından kadın ve çocuklar köyden tahliye edildi.

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