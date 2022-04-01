Giriş Tarihi: 01.04.2022 13:25
Güncelleme Tarihi: 01.04.2022
13:27
Rusya Ukrayna savaşında son dakika: Köy halkı Rus ordusunu yendi! Günler süren çatışmaların ardından geriye bu görüntüler kaldı
Rusya Ukrayna Savaşıyla ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Ukrayna'da Irpin'e yakın bir bölgede bulunan Buzova köyü Rusya ordusundan tamamen kurtarıldı. Buzova'da Rusya ordusu tarafından sivil binalara, okul ve kritik noktalara gerçekleştirilen roket atışlarıyla bir köy tamamen yok oldu. Köy halkının da silahlanarak çatışmalara katıldığı ve Ukrayna askerleri ile birlikte köylerini Rusya ordusundan tamamen kurtardığı öğrenildi. Köyün büyük bir bölümü tahrip olurken o köyü SABAH görüntüledi.