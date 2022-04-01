Rusya Ukrayna savaşında son dakika: Köy halkı Rus ordusunu yendi! Günler süren çatışmaların ardından geriye bu görüntüler kaldı

Ukrayna'da Irpin'e yakın bir bölgede bulunan Buzova köyü Rusya ordusundan tamamen kurtarıldı. Rusya ordusu tarafından atılan roketler Buzova'da sivil binalara ve okullara isabet etti. Köy, Rusya ordusu tarafından atılan roketler sonucunda tamamen tahrip oldu.