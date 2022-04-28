Giriş Tarihi: 28.04.2022 19:27 Güncelleme Tarihi: 28.04.2022 19:32

RUSYA UKRAYNA SAVAŞINDA SON DURUM | Rusya mı NATO mu, hangisi daha güçlü? İngiltere’den Putin’e flaş yanıt…

Son dakika haberleri… Rusya-Ukrayna savaşı 64. ününde tüm şiddetiyle devam ederken, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace savaşa dair kritik açıklamalarda bulundu. Bakan Wallace, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kimsenin sahip olmadığı silahlarla yıldırım hızında misilleme yapacağı tehdidinin kendilerini sarsmadığını belirtti. Putin'in "büyük stratejik gaflar" yaptığını savunan Wallace, "(Rusya'nın)Ukrayna'ya yönelik sözde yıldırım işgalinin pek iyi gitmediğini" ifade etti. Öte yandan NATO'nun askeri gücünü Rusya ile kıyaslayan Bakan Wallace hangi gücün daha üstün olduğunu açıkladı.