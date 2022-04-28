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Giriş Tarihi: 28.04.2022 19:27 Güncelleme Tarihi: 28.04.2022 19:32

RUSYA UKRAYNA SAVAŞINDA SON DURUM | Rusya mı NATO mu, hangisi daha güçlü? İngiltere’den Putin’e flaş yanıt…

Son dakika haberleri… Rusya-Ukrayna savaşı 64. ününde tüm şiddetiyle devam ederken, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace savaşa dair kritik açıklamalarda bulundu. Bakan Wallace, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kimsenin sahip olmadığı silahlarla yıldırım hızında misilleme yapacağı tehdidinin kendilerini sarsmadığını belirtti. Putin'in "büyük stratejik gaflar" yaptığını savunan Wallace, "(Rusya'nın)Ukrayna'ya yönelik sözde yıldırım işgalinin pek iyi gitmediğini" ifade etti. Öte yandan NATO'nun askeri gücünü Rusya ile kıyaslayan Bakan Wallace hangi gücün daha üstün olduğunu açıkladı.

RUSYA UKRAYNA SAVAŞINDA SON DURUM | Rusya mı NATO mu, hangisi daha güçlü? İngiltere’den Putin’e flaş yanıt…

İngiltere Savunma Bakanı Wallace, LBC Radyosuna verdiği röportajda, Putin ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

RUSYA UKRAYNA SAVAŞINDA SON DURUM | Rusya mı NATO mu, hangisi daha güçlü? İngiltere’den Putin’e flaş yanıt…

Wallace, Putin'in nükleer silah kullanacağını düşünmediğini belirterek, "Nükleer caydırıcılığımız olduğu için çok minnettar olmalıyız. Bence bu, onun (Putin) hesaplamalarının gerçekten önemli bir parçasını oluşturuyor." diye konuştu.

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RUSYA UKRAYNA SAVAŞINDA SON DURUM | Rusya mı NATO mu, hangisi daha güçlü? İngiltere’den Putin’e flaş yanıt…

Wallace, Putin'in nükleer silah kullanma imasında bulunduğu ve gerekmesi durumunda "kimsenin sahip olmadığı silahlarla yıldırım hızında misilleme yapacağı" yönündeki açıklamasına ilişkini soruyu yanıtladı.

RUSYA UKRAYNA SAVAŞINDA SON DURUM | Rusya mı NATO mu, hangisi daha güçlü? İngiltere’den Putin’e flaş yanıt…

'NÜKLEER CAYDIRICILIĞIMIZ VAR'

Bunun kendisini sarsmadığını kaydeden Wallace, "Çünkü güçlü bir Silahlı Kuvvetlerimiz ve nükleer caydırıcılığımız var.

RUSYA UKRAYNA SAVAŞINDA SON DURUM | Rusya mı NATO mu, hangisi daha güçlü? İngiltere’den Putin’e flaş yanıt…

NATO MU RUSYA MI?

Askeri güç olarak ondan üstün, sayıca ondan fazla ve potansiyel olarak tüm imkanlara sahip 30 ulustan oluşan bir NATO ittifakının parçasıyız." dedi.

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