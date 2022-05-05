Giriş Tarihi: 05.05.2022 20:09 Güncelleme Tarihi: 05.05.2022 20:19

SON DAKİKA: Rusya İsrail arasında Hitler krizi: Putin özür diledi! | Rusya Ukrayna savaşı son durum

Son dakika haberleri: Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un, bir televizyona verdiği röportajda " Zelenskiy'in Yahudi olduğunu söylüyorlar. Bana göre Hitler'in de Yahudi kökleri vardı. En büyük Yahudi karşıtları, Yahudilerdir." İfadeleri dünyada büyük yankı uyandırmıştı. İsrail Başbakanı Natali Bennett, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bennett, Lavrov'un Rusya Zelenski'ye atfen sarf ettiği sözlere ilişkin Putin'in özür dilediğini açıkladı. İşte son dakika haberinin detayları…