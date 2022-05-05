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Haberler Galeri SON DAKİKA: Rusya İsrail arasında Hitler krizi: Putin özür diledi! | Rusya Ukrayna savaşı son durum
Giriş Tarihi: 05.05.2022 20:09 Güncelleme Tarihi: 05.05.2022 20:19

SON DAKİKA: Rusya İsrail arasında Hitler krizi: Putin özür diledi! | Rusya Ukrayna savaşı son durum

Son dakika haberleri: Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un, bir televizyona verdiği röportajda " Zelenskiy'in Yahudi olduğunu söylüyorlar. Bana göre Hitler'in de Yahudi kökleri vardı. En büyük Yahudi karşıtları, Yahudilerdir." İfadeleri dünyada büyük yankı uyandırmıştı. İsrail Başbakanı Natali Bennett, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bennett, Lavrov'un Rusya Zelenski'ye atfen sarf ettiği sözlere ilişkin Putin'in özür dilediğini açıkladı. İşte son dakika haberinin detayları…

SON DAKİKA: Rusya İsrail arasında Hitler krizi: Putin özür diledi! | Rusya Ukrayna savaşı son durum

Putin, İsrail Başbakanı Bennett ile Azovstal'daki durumu ele aldı

SON DAKİKA: Rusya İsrail arasında Hitler krizi: Putin özür diledi! | Rusya Ukrayna savaşı son durum

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İsrail Başbakanı Naftali Bennett ile Mariupol'de Azovstal Fabrikası'ndaki tahliyeler ve silahlı güçlerin durumunu görüştü.

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SON DAKİKA: Rusya İsrail arasında Hitler krizi: Putin özür diledi! | Rusya Ukrayna savaşı son durum

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Putin'in yaptığı telefon görüşmesinde İsrail'in bağımsızlık günü nedeniyle Bennett'i ve İsrail halkını kutladığı bildirildi.

SON DAKİKA: Rusya İsrail arasında Hitler krizi: Putin özür diledi! | Rusya Ukrayna savaşı son durum

Dostane Rus-İsrail ilişkilerinin daha da geliştirilmesi ve iki ülkenin liderleri arasında faydalı temasların sürdürülmesi konusunda karşılıklı ilginin dile getirildiği kaydedilen açıklamada, Ukrayna'daki durum ile ilgili kapsamlı bir görüş alışverişinde bulunulduğu ifade edildi.

SON DAKİKA: Rusya İsrail arasında Hitler krizi: Putin özür diledi! | Rusya Ukrayna savaşı son durum

Açıklamada, "Görüşmede Birleşmiş Milletler temsilcileri ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi ile iş birliği içinde yürütülen, milliyetçi oluşumların silahlı üyeleri tarafından tutulan sivillerin Azovstal fabrikasının sahasından tahliyesi de dahil olmak üzere insani konulara özel önem verildi." ifadeleri kullanıldı.

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