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Sosyal medyanın kralı Ruslar!

Sosyal medyada en fazla ilgi çeken ülke şüphesiz . Rusların her yaptıkları adeta olay! Son yıllarda çeşitli uygulamalarının da ortaya çıkması ve dünyayı kasıp kavurması Rusların renkli dünyasını iyiden iyiye gözler önüne serdi. Rusya'dan internet alemine düşen fotoğraflar dünyayı sallamaya devam ediyor. Dünyanın en renkli insanlarına sahip oldukları şüphe götürmeyen Rusya'da birbirinden ilginç kareler sosyal medyada dolaşıyor. Kimi zaman Meclis'leri kimi zaman sokakları her halleriyle farklı olduklarını kabul etmek şart. İşte size Rusların renkli dünyasından en farklı fotoğraflar...

Giriş Tarihi: 21.08.2019 08:39 Güncelleme Tarihi: 21.08.2019 09:04
Sosyal medyanın kralı Ruslar!

İşte 'Bu kadarı ancak 'da olur!' diyeceğiniz o kareler!

Sosyal medyanın kralı Ruslar!
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Sosyal medyanın kralı Ruslar!
Sosyal medyanın kralı Ruslar!
Sosyal medyanın kralı Ruslar!
Sosyal medyanın kralı Ruslar!
Sosyal medyanın kralı Ruslar!
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