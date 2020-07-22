ÖSYM son dakika duyurdu: YKS sonuçları açıklandı mı? Üniversite sınavı YKS sonuçları sorgulama nasıl yapılır, nereden öğrenilir?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı kapsamında sonuçlar için heyecan dorukta! ÖSYM tarafından bugün YKS tercih kılavuzu yayımlandı. Adaylar, tercihler sırasında kullanacakları puanları ise 2020 YKS sonuçları neticesinde öğrenecek. Bu yüzden de, üniversite sınavı sonuçları merakla bekleniyor. Bir milyonu aşkın adayın katılım gösterdiği sınavın sonuçları ise bu hafta açıklanacak.

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YKS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Aday öğrenciler, tercih kılavuzunun yayımlanmasının üniversite sınavı sonuçları için beklemeye koyuldu. ÖSYM'den gelecek olan 'YKS 2020 sınav sonuçları açıklandı!' açıklaması ile beraber milyonlarca adayın alacağı puan belli olacak.

YKS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından yapılan açıklamada, 2020 YKS sonuçlarının bu hafta açıklanacağı bildirildi. Peki, YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı?

İşte, YKS sonuçlarının açıklanacağı tarih;