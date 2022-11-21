Dünya Türk SİHA’ları sonrası 2. şoku yaşadı: İlk balistik füze menzili ile gündeme oturdu

BALİSTİK FÜZE TAYFUN KORKUTTU

Rize'de, ROKETSAN tarafından geliştirilen yerli füze 'Tayfun' Rize-Artvin havalimanından Sinop açıklarına fırlatılarak test edildi. Test görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından Türkiye yine tüm dikkatleri topladı. Gizlilik içinde yürütülen ve yıllar süren bir çalışmanın ürünü olan bu füze, bilinen ilk testinde 456 saniyede 561 kilometreye ulaşarak Türkiye'nin elindeki en gelişmiş füzenin menzilini ikiye katlamış oldu. Tayfun balistik füze, savunma kabiliyetini ve askeri gücünü Avrupa ve ABD'den satın aldığı savunma sistemleri ve savaş uçaklarıyla geliştirmeyi hedefleyen Yunanistan'da kaygıyla karşılandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Artık bizim Tayfunumuz da var. Bunlar artık bir yerlere de işaret oluyor ve zevkle takip ediyorlar. Bunları şimdi çok daha ileri safhaya taşımanın gayretindeyiz. Son yaptığımız Tayfun testi Yunanlıları çıldırttı. Devam eden süreçte inşallah bu adımlardan bir tanesi ve şimdi onun mesafesini artıracaklar. Yani 561 kilometre filan şu anda menzili bunu daha da uzatmak... Tabii bu 561 kilometre Yunanlıları tamamen Atina bunun menzili içinde diye ürkütmeye başladı, kırmızı alarm verdiler. Cenk ve Gezgin füzeleri gibi daha nicelerinin müjdelerini zamanı geldiğinde vereceğiz" dedi.