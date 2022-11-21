Dünya Türk SİHA’ları sonrası 2. şoku yaşadı: İlk balistik füze menzili ile gündeme oturdu

Dünyada çatışmaların sıklaştığı, savaş tehditlerinin arttığı dönemde Türkiye'nin Savunma Sanayisi milli teknoloji ve yerli mühendislik başarısıyla yükseliyor. 100 yıllık hayallerin gerçekleştiği savunma sanayiinde millileşme hamlesi hem bölgesel hem de uluslararası arenada Türkiye'yi süper güçlerle anılan bir devlet haline getirdi. SABAH, Türkiye'nin milli savunma hamlesiyle iddiasını ve hedefini ortaya koyduğu milli atılımları inceledi. Başkan Erdoğan'ın yerli ve milli savunma sanayiindeki hedefleri belirlediği 2004 yılından bu yana Türkiye, gerçekleştirdiği savunma atılımlarıyla birlikte bölgesinde oyun kuran bir ülke konumuna ulaştı. Dünya'nın gözü SİHA ve Hava Savunma sistemlerinin ardından Tayfun balistik füzesiyle bir kez daha Türkiye'ye çevrildi.