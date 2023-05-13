GÖKDENİZ nefes kesti! Dünyadaki muadillerinden daha üstün! Türk donanmasının gücüne güç katacak

HEDEF ÖNÜNDE PARALANARAK YOĞUN BİR PARÇACIK BULUTU OLUŞTURUYOR

GÖKDENİZ, anti-gemi füzelerinin yanı sıra helikopterler, uçaklar, insansız hava araçları ve su üstü araçları gibi tehditlere karşı da gemi savunmasını etkin şekilde gerçekleştirebiliyor. GÖKDENİZ sistemi, yoğun bir rekabet yaşanan yurt dışı pazarda da rakiplerinden üstün özellikleri ile öne çıkıyor. Bu kapsamda sistem, yurt dışında farklı ülkelerin Deniz Kuvvetleri tarafından büyük ilgi görürken, ihracat projelerine yönelik üretim ve kabul faaliyetleri yoğun şekilde sürdürülüyor.

Yakın alan hava savunma sistemleri ürün ailesinde yer alan KORKUT ve GÖKDENİZ sistemleri tarafından kullanılan ATOM 35 mm Parçacıklı Mühimmat, sahip olduğu hassas zaman programlı tapa sayesinde hedef önünde paralanarak yoğun bir parçacık bulutu oluşturuyor. Bu özelliği sayesinde namlulu silahların küçük ve hızlı hava hedeflerine karşı yüksek etkinlik gösterebilmesini sağlıyor.

ASELSAN'ın geliştirdiği yakın hava savunma sistemi GÖKDENİZ MİLGEM-5'e entegre edildi | Video