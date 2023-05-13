GÖKDENİZ nefes kesti! Dünyadaki muadillerinden daha üstün! Türk donanmasının gücüne güç katacak

ÜÇLÜ KULLANIM MODU
Sistem, manuel ve yarı otonom kullanım modlarında operatör tarafından kullanılabileceği gibi tam otonom kullanım modunda kullanıcı müdahalesine ihtiyaç olmaksızın tüm fonksiyonlarını tamamen otomatik olarak yerine getirebiliyor.
ÇİFT SİLAH SİSTEMİ
MKE üretimi 35 milimetre çift silahın kullanılmakta olduğu sistem, 1100 atım/dakika atış hızına sahip. ATOM adı verilen ASELSAN ve MKE ortak üretimi Parçacıklı Mühimmatın kullanımı sayesinde güncel hava tehditlerine karşı yüksek etkinlik sağlanabiliyor. ASELSAN bugün dünyada bu teknolojiye sahip olan iki firmadan birisi konumundadır.
O YETENEĞİ İLE DÜNYADA İLK
GÖKDENİZ, dünyadaki diğer yakın hava savunma sistemlerinde bulunmayan Otomatik Şeritsiz Mühimmat Besleme Mekanizması ile parçacıklı mühimmat ve klasik tahrip (HEI) mühimmatının aynı anda yüklenmesine ve hedef tipine uygun olarak istenen mühimmatın seçilmesine olanak sağlayacak.
Bu mekanizma sayesinde sisteme iki veya daha fazla tipe mühimmat aynı anda yüklenebiliyor ve istenen tipte mühimmat operatör tarafından seçilerek kullanılabiliyor. Hava tehditlerinin yanı sıra su üstü ve kara hedeflerine karşı da kullanılabilecek olan GÖKDENİZ sistemi bu mekanizma sayesinde farklı kullanım amaçlarına yönelik görevlerini başarıyla yerine getirebiliyor.
GÜNCEL HAVA TEHDİTLERİNE KARŞI YÜKSEK ETKİNLİK SAĞLANABİLİYOR
GÖKDENİZ, anti-gemi füzelerinin yanı sıra helikopterler, uçaklar, insansız hava araçları ve su üstü araçları gibi tehditlere karşı da gemi savunmasını etkin şekilde gerçekleştirilebiliyor.