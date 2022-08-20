SON DAKİKA: Sıfır otomobilde rüzgar tersine döndü! Yeni düzenleme sonrası zuladaki araçları satışa çıkardılar

Aynı modelin otomatik vitesini sorduğumuzda ise, "O model eylülün ilk haftasında gelecek. Eğer ön ödeme yaparsanız sizin için aracı ayırırız" dedi. Ancak aynı bayiyi 20 gün önce aradığımızda bu modellerin ellerinde olmadığını, en erken 2 ay sonra ulaşabileceğimizi belirtmişti. Bunu hatırlattığımız satış temsilcisi, "Evet bu aybaşında biraz sorun vardı ancak bu hafta çözüldü" şeklinde cevap verdi.