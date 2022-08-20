Giriş Tarihi: 20.08.2022 07:00
Güncelleme Tarihi: 20.08.2022
07:00
SON DAKİKA: Sıfır otomobilde rüzgar tersine döndü! Yeni düzenleme sonrası zuladaki araçları satışa çıkardılar
Son dakika haberi: Ticaret Bakanlığı'nın otomobil satışları için hayata geçirdiği 6 ay-6 bin kilometre uygulaması meyvelerini vermeye başladı. Daha önce, 'Araç yok, en az 2 ay gelmez' diyerek müşterileri geri çeviren ve stok yapan otomobil firmaları sıfır araçlarını tek tek showrooma çıkarmaya başladı. İnternet sitelerindeki ilan girişlerinin artması da dikkat çekti.