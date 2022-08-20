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Giriş Tarihi: 20.08.2022 07:00 Güncelleme Tarihi: 20.08.2022 07:00

SON DAKİKA: Sıfır otomobilde rüzgar tersine döndü! Yeni düzenleme sonrası zuladaki araçları satışa çıkardılar

Son dakika haberi: Ticaret Bakanlığı'nın otomobil satışları için hayata geçirdiği 6 ay-6 bin kilometre uygulaması meyvelerini vermeye başladı. Daha önce, 'Araç yok, en az 2 ay gelmez' diyerek müşterileri geri çeviren ve stok yapan otomobil firmaları sıfır araçlarını tek tek showrooma çıkarmaya başladı. İnternet sitelerindeki ilan girişlerinin artması da dikkat çekti.

Betül ALAKENT
SON DAKİKA: Sıfır otomobilde rüzgar tersine döndü! Yeni düzenleme sonrası zuladaki araçları satışa çıkardılar

Ticaret Bakanlığı'nın hayata geçirdiği ikinci el otomobil satışında 6 ay ve 6 bin kilometre düzenlemesinin ardından sıfır araçlar zuladan çıktı.

SON DAKİKA: Sıfır otomobilde rüzgar tersine döndü! Yeni düzenleme sonrası zuladaki araçları satışa çıkardılar

Bugüne kadar çip krizi bahanesiyle "Sıfır araç yok, en erken teslim kasım-aralık ayı, hatta 2023'e bile sıra bekleyenler var" diyen yetkili otomobil bayileri, 6 ay sınırının ardından bir anda olmayan araçları buldu! "Gelin alın, anında teslim" kampanyaları başlatan yetkili bayiler, stoklarında olmayan araçları da 1-2 hafta içinde temin ediyor.

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SON DAKİKA: Sıfır otomobilde rüzgar tersine döndü! Yeni düzenleme sonrası zuladaki araçları satışa çıkardılar

SORUNU BU HAFTA ÇÖZDÜK!
Müşteri olarak aradığımız Bayrampaşa'daki yetkili oto bayisine, standart paket manuel bir binek araç sorduk. İstanbul'un en büyük otomobil bayilerinden de olan firmanın satış temsilcisi, istediğimiz modelin ellerinde olduğunu, gelip görebileceğimizi belirtti.

SON DAKİKA: Sıfır otomobilde rüzgar tersine döndü! Yeni düzenleme sonrası zuladaki araçları satışa çıkardılar

Aynı modelin otomatik vitesini sorduğumuzda ise, "O model eylülün ilk haftasında gelecek. Eğer ön ödeme yaparsanız sizin için aracı ayırırız" dedi. Ancak aynı bayiyi 20 gün önce aradığımızda bu modellerin ellerinde olmadığını, en erken 2 ay sonra ulaşabileceğimizi belirtmişti. Bunu hatırlattığımız satış temsilcisi, "Evet bu aybaşında biraz sorun vardı ancak bu hafta çözüldü" şeklinde cevap verdi.

SON DAKİKA: Sıfır otomobilde rüzgar tersine döndü! Yeni düzenleme sonrası zuladaki araçları satışa çıkardılar

'ARAÇ YOK' SÖYLEMİ BİTTİ
Türkiye'nin önde gelen otomobil distribütörlerinden birinin Kartal'daki yetkili bayisini aradık. Aynı markanın bir orta bir de üst segment modelini sorduk. Her iki markanın da manuel araçlarının ellerinde olduğunu, istediğimiz zaman aracı gidip görebileceğimizi belirttiler.

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