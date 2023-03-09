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Giriş Tarihi: 09.03.2023 08:58 Güncelleme Tarihi: 09.03.2023 09:07

TOKİ KURA SONUÇLARI SORGULAMA: TOKİ Arsa-konut kura takvimi açıklandı! İşte yeni kura çekimi tarihleri

TOKİ kura sonuçları, sosyal konut projesi ve arsa özelinde gündemin en çok merak edilenleri arasında yer alıyor. Yeni TOKİ arsa kura ve sosyal konut kura tarihleri belli oldu. Türkiye tarihinin en büyük sosyal konut projesi kura çekimi işlemleri Kahramanmaraş depremleri nedeniyle ara verilmişti. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Kurum, "İlk Evim Arsa projemizin kura çekimlerinde depremden etkilenen illerimize öncelik veriyoruz. 3 gün içinde 15 bin 400 hak sahibi vatandaşımızı belirleyeceğiz." dedi. İşte TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı ile beraber yeni TOKİ kura takvimi...

SABAH.COM.TR EKONOMİ
TOKİ KURA SONUÇLARI SORGULAMA: TOKİ Arsa-konut kura takvimi açıklandı! İşte yeni kura çekimi tarihleri

Son dakika haberi...Deprem nedeniyle ara verilen TOKİ kura çekimi işlemleri yeniden başladı. 'TOKİ kura sonuçları ne zaman' sorusu gündemdeki sıcaklığını artırdı. Asrın en yıkıcı deprem felaketi nedeniyle ara verilen TOKİ kura çekimleri, deprem bölgesi önceliğiyle ile kaldığı yerden devam ediyor. TOKİ konutları depremelerde rüştünü ispat etti. Bunun yanında TOKİ sonuçları sorgulama işlemi en çok arananlar arasında yer aldı.

TOKİ KURA SONUÇLARI SORGULAMA: TOKİ Arsa-konut kura takvimi açıklandı! İşte yeni kura çekimi tarihleri

YENİ TOKİ KURA TAKVİMİ BELLİ OLDU

Yeni TOKİ kura çekimi tarihleri belli oldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) eliyle hayata geçirilen ancak 6 Şubat Kahramanmaraş depremleri nedeniyle ertelenen Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi kapsamında "İlk Evim, İlk İş Yerim" ve "İlk Evim Arsa" kura çekimleri kaldığı yerden devam ediyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Kurum, "İlk Evim Arsa projemizin kura çekimlerinde depremden etkilenen illerimize öncelik veriyoruz. 3 gün içinde 15 bin 400 hak sahibi vatandaşımızı belirleyeceğiz." dedi.

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TOKİ KURA SONUÇLARI SORGULAMA: TOKİ Arsa-konut kura takvimi açıklandı! İşte yeni kura çekimi tarihleri

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 13 Eylül'de açıkladığı ve ilk kuraları 7 Kasım 2022 tarihinde Ardahan ve Şırnak illeriyle başlayan "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesinde noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekimlerinin ilk 7 etabı 75 ilde tamamlanmıştı.

TOKİ KURA SONUÇLARI SORGULAMA: TOKİ Arsa-konut kura takvimi açıklandı! İşte yeni kura çekimi tarihleri

5 Şubat günü Kütahya'daki kura çekimlerinin ardından 6 Şubat'ta Ankara'da yapılması planlanan "İlk Evim Arsa" kura çekimleri Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler nedeniyle ertelenmişti.

TOKİ KURA SONUÇLARI SORGULAMA: TOKİ Arsa-konut kura takvimi açıklandı! İşte yeni kura çekimi tarihleri

ANKARA TOKİ KURA ÇEKİMİ İŞLEMLERİ BAŞLADI

Ara verilen kura çekimleri 6 Mart'ta Ankara'da başladı. "İlk Evim, İlk İşyerim" kura çekimlerine 8-14 Mart tarihleri arasında İzmir'den başlayarak beş ilde 21 bin 219 konut için devam edilecek.

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