Giriş Tarihi: 09.03.2023 08:58 Güncelleme Tarihi: 09.03.2023 09:07

TOKİ KURA SONUÇLARI SORGULAMA: TOKİ Arsa-konut kura takvimi açıklandı! İşte yeni kura çekimi tarihleri

TOKİ kura sonuçları, sosyal konut projesi ve arsa özelinde gündemin en çok merak edilenleri arasında yer alıyor. Yeni TOKİ arsa kura ve sosyal konut kura tarihleri belli oldu. Türkiye tarihinin en büyük sosyal konut projesi kura çekimi işlemleri Kahramanmaraş depremleri nedeniyle ara verilmişti. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Kurum, "İlk Evim Arsa projemizin kura çekimlerinde depremden etkilenen illerimize öncelik veriyoruz. 3 gün içinde 15 bin 400 hak sahibi vatandaşımızı belirleyeceğiz." dedi. İşte TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı ile beraber yeni TOKİ kura takvimi...