Giriş Tarihi: 29.03.2022 18:28 Güncelleme Tarihi: 29.03.2022 18:39

Yeşil dönüşüme TOGG damgası! Yerli otomobil ilk kez görücüye çıkacak

Türkiye'nin yerli otomobili TOGG için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Yeşil dönüşüm konusunda farkındalık oluşturmak, sürdürülebilir ve döngüsel ekonomiye geçişi desteklemek, bilgiyi paylaşmak ve ortak aklı inşa edebilmek amacıyla Ankara Ticaret Odası öncülüğünde, ATO Congresium'da Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi (EKO İKLİM) düzenlenecek. Büyükşehirlerde yeşil dönüşümün işleneceği zirvede, "Türkiye'nin elektrikli otomobili ve çevre dostu" TOGG da sahne alacak. Fuarın 30-31 Mart'ta gerçekleştirilmesi planlanırken zirvede TOGG Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş da bir konuşma gerçekleştirecek.