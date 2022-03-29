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Haberler Galeri Yeşil dönüşüme TOGG damgası! Yerli otomobil ilk kez görücüye çıkacak
Giriş Tarihi: 29.03.2022 18:28 Güncelleme Tarihi: 29.03.2022 18:39

Yeşil dönüşüme TOGG damgası! Yerli otomobil ilk kez görücüye çıkacak

Türkiye'nin yerli otomobili TOGG için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Yeşil dönüşüm konusunda farkındalık oluşturmak, sürdürülebilir ve döngüsel ekonomiye geçişi desteklemek, bilgiyi paylaşmak ve ortak aklı inşa edebilmek amacıyla Ankara Ticaret Odası öncülüğünde, ATO Congresium'da Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi (EKO İKLİM) düzenlenecek. Büyükşehirlerde yeşil dönüşümün işleneceği zirvede, "Türkiye'nin elektrikli otomobili ve çevre dostu" TOGG da sahne alacak. Fuarın 30-31 Mart'ta gerçekleştirilmesi planlanırken zirvede TOGG Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş da bir konuşma gerçekleştirecek.

ANKARA
Yeşil dönüşüme TOGG damgası! Yerli otomobil ilk kez görücüye çıkacak

Türkiye'nin yerli otomobili TOGG için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

Yeşil dönüşüme TOGG damgası! Yerli otomobil ilk kez görücüye çıkacak

EKO İKLİM Zirvesi kapsamında, iklim, çevre, ekonomi, gibi birçok konuda global stratejiler, üretim, ticaret, sanayi, tarım, finansman, denizcilik, eğitim, teknoloji, yerel yönetimler ve daha birçok alan A'dan Z'ye ele alınacak.

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Yeşil dönüşüme TOGG damgası! Yerli otomobil ilk kez görücüye çıkacak

Zirve kapsamında yapılacak oturumlarla "İklim Değişikliği ve Global Stratejiler", "İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri", "Büyükşehirlerde Yeşil Dönüşüm", "Parlamentoda İklim Değiştirmek", "Sanayinin, Ticaretin Yeşil Dönüşümü" gibi başlıklarda konular tartışılacak.

Yeşil dönüşüme TOGG damgası! Yerli otomobil ilk kez görücüye çıkacak

ATO Başkanı Gürsel Baran'ın açılış konuşmasını yapacağı zirvede, 10 ayrı alanda 321 konuşmacı yer alacak.

Yeşil dönüşüme TOGG damgası! Yerli otomobil ilk kez görücüye çıkacak

Zirve, eski devlet başkanlarından büyükelçilere, kamu kurum ve kuruluşlarından yerel yönetimlere, üniversitelerden iş dünyasına, organize sanayi bölgelerinden KOBİ'lere, uluslararası kuruluşlardan bankalara, sivil toplum kuruluşlarından yazar ve sanatçılara kadar toplumun tüm kesimlerini bir araya getirecek.

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