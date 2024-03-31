AKSARAY SEÇİM SONUÇLARI! YSK ile Aksaray yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

Tüm Türkiye yerel yöneticileri belirlemek adına 31 Mart Pazar günü sandık başındaki yerlerini alıyor. Milyonlarca seçmenin oylarıyla belirlenecek yerel yönetimlerin Aksaray seçim sonuçları heyecanla bekleniyor. Sandıkların kapanması ve oyların sayılmasıyla birlikte şekil almaya başlayacak olan sonuçlar YSK tarafından uygulanan yayın yasağının kaldırılmasıyla birlikte sabah.com.tr adresi üzerinden güncel olarak takip edilebilecek. İşte Aksaray 2024 Yerel Seçim sonuçları

AKSARAY SEÇİM SONUÇLARI - 31 MART 2024

Aşağıda yer alan Aksaray seçim sonuç ekranıyla 31 Mart akşamı bu ilçedeki adayların oy oranlarına ulaşabilir, verileri anlık olarak takip edebilirsiniz