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Haberler Galeri AKSARAY SEÇİM SONUÇLARI! YSK ile Aksaray yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları
Giriş Tarihi: 31.03.2024 14:33 Güncelleme Tarihi: 31.03.2024 14:39

AKSARAY SEÇİM SONUÇLARI! YSK ile Aksaray yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

Mahalli İdareler Seçimi için 31 Mart seçmenler oylarını kullanmak üzere sandık başındaki yerlerini alacaklar. 1 ilde 61 milyon 441 bin 882 seçmen oy kullanacağı seçim için Aksaray seçim sonuçları araştırılıyor. Seçmenlerin oyu doğrultusunda 5 yıl boyunca büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yerel yöneticiler belirlenecek. AK Parti'den Evren Dinçer, CHP'den Evren Dinçer ve MHP'den İrfan Çıtak'ın aday gösterildiği seçimde Aksaray seçim sonuçları dakika dakika sabah.com.tr seçim sonuç sayfası üzerinden takip edilebilecek. YSK tarafından belirlenen saatlerde uygulanan yayın yasağının kaldırılmasının hemen ardından Aksaray oy sonuçlarını öğrenebilirsiniz. işte Aksaray 31 Mart Yerel Seçim sonuçları sorgulama sayfası

AKSARAY SEÇİM SONUÇLARI! YSK ile Aksaray yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

Tüm Türkiye yerel yöneticileri belirlemek adına 31 Mart Pazar günü sandık başındaki yerlerini alıyor. Milyonlarca seçmenin oylarıyla belirlenecek yerel yönetimlerin Aksaray seçim sonuçları heyecanla bekleniyor. Sandıkların kapanması ve oyların sayılmasıyla birlikte şekil almaya başlayacak olan sonuçlar YSK tarafından uygulanan yayın yasağının kaldırılmasıyla birlikte sabah.com.tr adresi üzerinden güncel olarak takip edilebilecek. İşte Aksaray 2024 Yerel Seçim sonuçları

AKSARAY SEÇİM SONUÇLARI - 31 MART 2024

Aşağıda yer alan Aksaray seçim sonuç ekranıyla 31 Mart akşamı bu ilçedeki adayların oy oranlarına ulaşabilir, verileri anlık olarak takip edebilirsiniz

AKSARAY SEÇİM SONUÇLARI! YSK ile Aksaray yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

AKSARAY SEÇİM SONUÇLARI 2024 CANLI TAKİP

AK PARTİ Evren Dinçer

CHP Pelinsu Yıldırım Demir

DEM PARTİ Kıymet Temel

İYİ PARTİ Mustafa Tuğrul Karacaer

Yeniden Refah Salim İçli

Zafer Partisi Nevin Yüce

Aksaray Seçim Sonuçları Linkine Tıklayarak Canlı ve Anlık Olarak Adayların Oy Oranlarını Görüntüleyebilirsiniz.

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AKSARAY SEÇİM SONUÇLARI! YSK ile Aksaray yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

AKSARAY SEÇİM SONUÇLARI İLÇE İLÇE TAKİP ET

Aksaray'da ilçe ilçe seçim sonuçlarını takip etmek için aşağıdaki linklere tıklayınız.

AKSARAY SEÇİM SONUÇLARI! YSK ile Aksaray yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

AKSARAY BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

Aksaray'da AK Parti'den Evren Dinçer, CHP Pelinsu Yıldırım Demir, İYİ Parti Alaaddin Burak Kunt, Yeniden Refah Partisi Mustafa Tuğrul Karacaer, Dem Kıymet Temel ve Zafer Partisi Nevin Yüce

ismi ile oy pusulasında yer alacak.

Diğer tüm partilerin aday listesine de sabah.com.tr'nin seçim sonuçları sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz.

AKSARAY SEÇİM SONUÇLARI! YSK ile Aksaray yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları
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