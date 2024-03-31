Giriş Tarihi: 31.03.2024 14:33
Güncelleme Tarihi: 31.03.2024
14:39
AKSARAY SEÇİM SONUÇLARI! YSK ile Aksaray yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları
Mahalli İdareler Seçimi için 31 Mart seçmenler oylarını kullanmak üzere sandık başındaki yerlerini alacaklar. 1 ilde 61 milyon 441 bin 882 seçmen oy kullanacağı seçim için Aksaray seçim sonuçları araştırılıyor. Seçmenlerin oyu doğrultusunda 5 yıl boyunca büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yerel yöneticiler belirlenecek. AK Parti'den Evren Dinçer, CHP'den Evren Dinçer ve MHP'den İrfan Çıtak'ın aday gösterildiği seçimde Aksaray seçim sonuçları dakika dakika sabah.com.tr seçim sonuç sayfası üzerinden takip edilebilecek. YSK tarafından belirlenen saatlerde uygulanan yayın yasağının kaldırılmasının hemen ardından Aksaray oy sonuçlarını öğrenebilirsiniz. işte Aksaray 31 Mart Yerel Seçim sonuçları sorgulama sayfası