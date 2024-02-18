Giriş Tarihi: 18.02.2024 16:13
Güncelleme Tarihi: 18.02.2024
16:53
CHP aday tanıtım toplantısında Özgür Özel’e şok: Kemal Kılıçdaroğlu katılmadı salon boş kaldı!
Cumhuriyet Halk Partisi'nde kavga da kriz de bitmedi... Hatay'da mevcut büyükşehir belediye başkanı Lütfü Savaş'ın yeniden aday gösterilmesine tepkiler büyümüş, partiden 'alternatifi yok' savunması gelmişti. Bugün Ankara'da yapılan aday tanıtım toplantısı ise partideki kaosu bir kez daha gözler önüne serdi. Salonda koltukların büyük çoğunluğu boş kalırken Ankara'da yapılan toplantıya Kemal Kılıçdaroğlu bile gitmedi. Özel, liste dışı kalarak partiden istifa edenlere '3-5 memnuniyetsiz' diyerek tepki gösterdi. Toplantıda, bir diğer tartışma da Esenyurt İlçesi içindi... DEM Parti ile 'kent uzlaşısı' adı altında ittifak yapan CHP'nin, Esenyurt adayını açıklamaması dikkat çekti!