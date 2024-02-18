CHP aday tanıtım toplantısında Özgür Özel’e şok: Kemal Kılıçdaroğlu katılmadı salon boş kaldı!

İSTİFA EDENLERE '3-5 MEMNUNİYETSİZ' DEDİ

Partiden istifa edenleri '3-5 memnuniyetsiz' olarak değerlendiren Özgür Özel, "Son günlerde bazı televizyonlarda, gazetelerin kiminin manşetinde, kiminin eteğinde 3, 5, 10 memnuniyetsiz arkadaşımızın partiden ayrıldığını ya da başka taraflardan aday olmak istediklerini, eleştiriler açıklamalarını görüyoruz. 3 kişi, 5 kişi partiyi tartıştırıyor ama partliliğini kimseye tartıştırmayanlar var, partinin başarısını kendi başarısı sayan var" diyerek belediye başkanlarını hedef aldı. Tartışmaların merkezindeki Lütfü Savaş'ın da Ankara'da olmasına rağmen aday tanıtım toplantısına katılmaması dikkatlerden kaçmadı.