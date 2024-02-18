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Haberler Galeri CHP aday tanıtım toplantısında Özgür Özel’e şok: Kemal Kılıçdaroğlu katılmadı salon boş kaldı!
Giriş Tarihi: 18.02.2024 16:13 Güncelleme Tarihi: 18.02.2024 16:53

CHP aday tanıtım toplantısında Özgür Özel’e şok: Kemal Kılıçdaroğlu katılmadı salon boş kaldı!

Cumhuriyet Halk Partisi'nde kavga da kriz de bitmedi... Hatay'da mevcut büyükşehir belediye başkanı Lütfü Savaş'ın yeniden aday gösterilmesine tepkiler büyümüş, partiden 'alternatifi yok' savunması gelmişti. Bugün Ankara'da yapılan aday tanıtım toplantısı ise partideki kaosu bir kez daha gözler önüne serdi. Salonda koltukların büyük çoğunluğu boş kalırken Ankara'da yapılan toplantıya Kemal Kılıçdaroğlu bile gitmedi. Özel, liste dışı kalarak partiden istifa edenlere '3-5 memnuniyetsiz' diyerek tepki gösterdi. Toplantıda, bir diğer tartışma da Esenyurt İlçesi içindi... DEM Parti ile 'kent uzlaşısı' adı altında ittifak yapan CHP'nin, Esenyurt adayını açıklamaması dikkat çekti!

CHP aday tanıtım toplantısında Özgür Özel’e şok: Kemal Kılıçdaroğlu katılmadı salon boş kaldı!

Yerel seçime sayılı günler kaldı ama Cumhuriyet Halk Partisi'nde aday krizi aşılamadı. Halkın beklentilerine kulak vermek yerine adayları yapay zeka ile belirlediklerini itiraf eden CHP genel başkanı Özgür Özel iyice köşeye sıkıştı. Tepkilerin ardı arkası kesilmezken parti kontrolden çıktı.

CHP aday tanıtım toplantısında Özgür Özel’e şok: Kemal Kılıçdaroğlu katılmadı salon boş kaldı!

ÖNCE İZMİR ŞİMDİ DE HATAY

İzmir'de Kemal Kılıçdaroğlu'na destek veren Tunç Soyer'in üzerini çizen Özgür Özel, Cemil Tugay'ın adaylığını açıkladı. Partide "İzmir'in kalesi düşecek" paniği yaşandı. Tartışmalar sürerken bir diğer kriz de Hatay için çıktı. 6 Şubat depreminde büyük yıkım yaşayan Hatay'da, mevcut büyükşehir belediye başkanı Lütfü Savaş'ın yeniden aday gösterilmesi seçmenin sabrını taşırdı. Vatandaşların istifasını istediği Savaş'ın aday gösterilmesine tepkiler büyürken CHP'de defalarca toplantı yapıldı. Ancak 'alternatif yok' denilerek Savaş ile yola devam edileceği açıklandı.

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CHP aday tanıtım toplantısında Özgür Özel’e şok: Kemal Kılıçdaroğlu katılmadı salon boş kaldı!

LİSTE DIŞI KALANLAR ÖZEL'İ SUÇLADI!

Anketler bahane edilerek liste dışı kalan ve aday gösterilmeyen belediye başkanları ise birer birer istifa etmeye başladı. Açıklamalarında genel merkez ve Özgür Özel'i hedef alan mevcut başkanlar, adaylıkların ahbap çavuş ilişkisiyle dağıtıldığını açıkladı. Bugün Ankara Spor Salonu'nda aday tanıtım toplantısında ise yaşanan kriz daha net gün yüzüne çıktı. Aday tanıtım toplantısında konuşan Özgür Özel, davet edildiği halde toplantıya katılmayan Kemal Kılıçdaroğlu'na selam yolladı…

CHP aday tanıtım toplantısında Özgür Özel’e şok: Kemal Kılıçdaroğlu katılmadı salon boş kaldı!

İSTİFA EDENLERE '3-5 MEMNUNİYETSİZ' DEDİ

Partiden istifa edenleri '3-5 memnuniyetsiz' olarak değerlendiren Özgür Özel, "Son günlerde bazı televizyonlarda, gazetelerin kiminin manşetinde, kiminin eteğinde 3, 5, 10 memnuniyetsiz arkadaşımızın partiden ayrıldığını ya da başka taraflardan aday olmak istediklerini, eleştiriler açıklamalarını görüyoruz. 3 kişi, 5 kişi partiyi tartıştırıyor ama partliliğini kimseye tartıştırmayanlar var, partinin başarısını kendi başarısı sayan var" diyerek belediye başkanlarını hedef aldı. Tartışmaların merkezindeki Lütfü Savaş'ın da Ankara'da olmasına rağmen aday tanıtım toplantısına katılmaması dikkatlerden kaçmadı.

CHP aday tanıtım toplantısında Özgür Özel’e şok: Kemal Kılıçdaroğlu katılmadı salon boş kaldı!

ESENYURT'TA KANDİL'İN ADAYINA ONAY!

Aday tartışmalarının yaşandığı CHP, seçmenin tepkisine rağmen DEM Parti'nin kapısını çaldı. 'Kent uzlaşısı' adı altında ittifak yapan ikili Kandil'in de onayını aldı. DEM Parti'nin Esenyurt, Sultanbeyli ve Adalar tekliflerine sıcak bakan CHP'de şoke eden bir gelişme yaşandı. CHP Esenyurt'ta Ali Gökmen adaylıktan çekildiğini açıkladı. İlçede DEM Parti ile ortak aday çıkartılması için görüşmelere başlandı. Bugünkü tanıtım toplantısında, Esenyurt belediye başkan adayının adının açıklanmaması da ittifakı kanıtladı.

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