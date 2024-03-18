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Haberler Galeri CHP’de çuval dolusu para skandalı: Binayı satan Ali Rıza Braka ifade verdi!
Giriş Tarihi: 18.03.2024 12:15 Güncelleme Tarihi: 18.03.2024 12:15

CHP’de çuval dolusu para skandalı: Binayı satan Ali Rıza Braka ifade verdi!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP'deki çuval dolusu para sayma görüntüleri hakkında soruşturma başlattı. Bu kapsamda CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Fatih Keleş, CHP eski İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas ve CHP eski İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun danışmanı Can Poyraz'ın şüpheli sıfatıyla ifadesi alındı. Soruşturma kapsamında binayı satan, avukat ofisinde parayı teslim alan Ali Rıza Braka'nın da savcılıktaki ifadesi tamamlandı.

Deniz YUSUFOĞLU
CHP’de çuval dolusu para skandalı: Binayı satan Ali Rıza Braka ifade verdi!

Yerel seçime sayılı günler kaldı ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir skandalı daha patladı. CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı, İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in deste deste döviz balyalarını saydığı görüntüler ortaya çıktı.

CHP’de çuval dolusu para skandalı: Binayı satan Ali Rıza Braka ifade verdi!

Kamera görüntülerinde CHP eski İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas ve CHP eski İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun danışmanı Can Poyraz'ın da bulunması, CHP'deki kirli para ağını kanıtladı.

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CHP’de çuval dolusu para skandalı: Binayı satan Ali Rıza Braka ifade verdi!

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı, İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in CHP İstanbul İl Başkanlığı binasının sahibinin avukatı Gökhan Taşkapan'ın ofisinde gerçekleşen deste deste döviz balyalarını saydığı görüntülerle ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

CHP’de çuval dolusu para skandalı: Binayı satan Ali Rıza Braka ifade verdi!

CHP eski İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas ve Can Poyraz ile İmamoğlu'nun kasası Fatih Keleş şüpheli sıfatıyla ifadeye çağırıldı. Fatih Keleş, Özgür Nas ve Can Poyraz'ın ardından Binayı CHP'lilere satan, avukatının ofisinde parayı teslim aldıktan sonra tutanağı imzalayan Ali Rıza Braka savcılıkta ifadesini tamamladı.

CHP’de çuval dolusu para skandalı: Binayı satan Ali Rıza Braka ifade verdi!
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