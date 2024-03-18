CHP’de çuval dolusu para skandalı: Binayı satan Ali Rıza Braka ifade verdi!

Yerel seçime sayılı günler kaldı ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir skandalı daha patladı. CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı, İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in deste deste döviz balyalarını saydığı görüntüler ortaya çıktı.