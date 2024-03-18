Giriş Tarihi: 18.03.2024 12:15
Güncelleme Tarihi: 18.03.2024
12:15
CHP’de çuval dolusu para skandalı: Binayı satan Ali Rıza Braka ifade verdi!
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP'deki çuval dolusu para sayma görüntüleri hakkında soruşturma başlattı. Bu kapsamda CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Fatih Keleş, CHP eski İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas ve CHP eski İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun danışmanı Can Poyraz'ın şüpheli sıfatıyla ifadesi alındı. Soruşturma kapsamında binayı satan, avukat ofisinde parayı teslim alan Ali Rıza Braka'nın da savcılıktaki ifadesi tamamlandı.