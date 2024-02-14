CHP’yi talan ediyorlar: Özgür Özel Kemal Kılıçdaroğlu’nu bile aratıyor!

Giriş Tarihi: 14.02.2024 08:48
Güncelleme Tarihi: 14.02.2024
08:48
Değişim tartışmalarının yaşandığı Cumhuriyet Halk Partisi'nde şimdi de aday krizi yaşandı. 11 ilin adaylarının açıklanmasıyla birlikte parti karıştı. SABAH Gazetesi yazarı Melih Altınok, bugünkü yazısında muhalefette yaşanan tartışmaları kaleme aldı. "28 Mayıs seçimlerinin üzerinden bir yıl geçmeden muhalefet sallanmaya devam ediyor" diyen Altınok, Özgür Özel'in Günah keçisi ilan edilen Kılıçdaroğlu'nu bile arattığını yazdı. "6 Şubat depreminin en sert vurduğu Hatay'daki seçmeni sahne sanatçılarıyla ikna etmeye çalışan akıl, CHP'yi duvara doğru hızla sürüyor. 31 Mart seçimlerinde bilançoyu açıkça göreceğiz" ifadelerini kullandı. İşte Melih Altınok'un bugünkü yazısı…