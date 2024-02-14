Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri CHP’yi talan ediyorlar: Özgür Özel Kemal Kılıçdaroğlu'nu bile aratıyor!
Giriş Tarihi: 14.02.2024 08:48 Güncelleme Tarihi: 14.02.2024 08:48

CHP’yi talan ediyorlar: Özgür Özel Kemal Kılıçdaroğlu'nu bile aratıyor!

Değişim tartışmalarının yaşandığı Cumhuriyet Halk Partisi'nde şimdi de aday krizi yaşandı. 11 ilin adaylarının açıklanmasıyla birlikte parti karıştı. SABAH Gazetesi yazarı Melih Altınok, bugünkü yazısında muhalefette yaşanan tartışmaları kaleme aldı. "28 Mayıs seçimlerinin üzerinden bir yıl geçmeden muhalefet sallanmaya devam ediyor" diyen Altınok, Özgür Özel'in Günah keçisi ilan edilen Kılıçdaroğlu'nu bile arattığını yazdı. "6 Şubat depreminin en sert vurduğu Hatay'daki seçmeni sahne sanatçılarıyla ikna etmeye çalışan akıl, CHP'yi duvara doğru hızla sürüyor. 31 Mart seçimlerinde bilançoyu açıkça göreceğiz" ifadelerini kullandı. İşte Melih Altınok'un bugünkü yazısı…

MELİH ALTINOK
CHP’yi talan ediyorlar: Özgür Özel Kemal Kılıçdaroğlu’nu bile aratıyor!

28 Mayıs seçimlerinin üzerinden bir yıl geçmeden muhalefet sallanmaya devam ediyor.

Kuşkusuz en dramatik yıkım, seçim yenilgisinin ardından lider değişikliğiyle, "taze kan" ve "değişim" söylemiyle krizi aşmaya çalışan CHP'de gözleniyor.

CHP’yi talan ediyorlar: Özgür Özel Kemal Kılıçdaroğlu’nu bile aratıyor!

Özgür Özel, 2019 yerel seçimlerinde DEM, İyi Parti ve Zafer Partisi gibi beş benzemezi yan yana getiren masayı yeniden toplayamadı. Günah keçisi ilan edilen Kılıçdaroğlu'nu bile aratıyor.

Partinin aday belirleme sürecindeki kaos, iç kavgalar, siyasetin matematiğine aykırı tercihler, seçmene Genel Merkez'deki değişimin rantın el değiştirmesinden başka bir şey olmadığını gösteriyor.

Veli Ağababa'lar, Aykut Erdoğdu'lar "yeni" diye seçmenin önüne konuluyor. Düşünün partinin kalesi diye anılan Hatay'da bile ilan ettikleri adayın arkasından iş çevirip şarkıcı Haluk Levent'e teklif götürüyorlar.

6 Şubat depreminin en sert vurduğu Hatay'daki seçmeni sahne sanatçılarıyla ikna etmeye çalışan akıl, CHP'yi duvara doğru hızla sürüyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
CHP’yi talan ediyorlar: Özgür Özel Kemal Kılıçdaroğlu’nu bile aratıyor!

31 Mart seçimlerinde bilançoyu açıkça göreceğiz.

Diğer muhalefet partilerinin zararı ise kısmen tolere edilebilir seviyede. İyi Parti ve DEM de CHP içi iktidar mücadelesinin şekillendirdiği gidişatın farkında. Yenilginin faturasına bir kez daha ortak olmamak için kendi adaylarıyla yarışa giriyorlar.

2028 cumhurbaşkanlığı hedefine CHP'ye sıkışıp kalmadan, daha sağ bir alternatifle ulaşmaya hazırlanan İmamoğlu bile mümkün olsa seçime bağımsız girer.

CHP’yi talan ediyorlar: Özgür Özel Kemal Kılıçdaroğlu’nu bile aratıyor!

DEM'DEN İSTANBUL'DA 'HAVUÇ ADAY' İDDİALARINA NET YANIT

Dün partisinin grup toplantısında konuşan DEM Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan sert bir konuşma yaptı. Başak Demirtaş'ın her kesimden destek alan İBB adaylığının veto edilmesinin ardından açıklanan adayların tavşan (göstermelik) olduğu yönündeki iddialara net yanıtlar verdi.

CHP’yi talan ediyorlar: Özgür Özel Kemal Kılıçdaroğlu’nu bile aratıyor!

"Meral Danış Beştaş'ı İstanbul'a öylesine boy göstermek için değil, kazanmak için gönderiyoruz" dedi.

Yetinmedi, "Bizim yolumuz müteahhitler ile rantçılar arasında tercih yapmak değildi" diyerek İmamoğlu'nu da gömdü.

İtiraf edeyim, şaşırdım.

"Seçimlerde ittifak yapın, masaya oturun" diye emir veren Kandil'den ne cevap gelecek merak ediyorum.

SON DAKİKA