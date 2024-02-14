CHP’yi talan ediyorlar: Özgür Özel Kemal Kılıçdaroğlu’nu bile aratıyor!

31 Mart seçimlerinde bilançoyu açıkça göreceğiz.

Diğer muhalefet partilerinin zararı ise kısmen tolere edilebilir seviyede. İyi Parti ve DEM de CHP içi iktidar mücadelesinin şekillendirdiği gidişatın farkında. Yenilginin faturasına bir kez daha ortak olmamak için kendi adaylarıyla yarışa giriyorlar.

2028 cumhurbaşkanlığı hedefine CHP'ye sıkışıp kalmadan, daha sağ bir alternatifle ulaşmaya hazırlanan İmamoğlu bile mümkün olsa seçime bağımsız girer.