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Haberler Galeri Denizli seçim sonuçları takip ekranı! YSK Denizli yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları
Giriş Tarihi: 31.03.2024 06:35 Güncelleme Tarihi: 31.03.2024 07:32

Denizli seçim sonuçları takip ekranı! YSK Denizli yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

31 Mart 2024 Pazar günü diğer 80 ilde olduğu gibi Denizli'de de milyonlarca seçmen belediye başkanlarından muhtarlara kadar yerel yöneticilerini belirlemek üzere oy kullanacak. 31 Mart 2019'da yapılan belediye seçimlerinde AK Parti yüzde 50.59 ile seçimi kazanırken Denizli seçimi kim kazandı 2024 sandıkların açılmasıyla yanıt bulacak. İşte canlı ve anlık YSK verileri ile Denizli seçim sonucu takip ekranı.

Denizli seçim sonuçları takip ekranı! YSK Denizli yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

Denizli seçim sonuçları 31 Mart 2024 Pazar günü gerçekleşecek Türkiye Yerel Seçimleri'nin ardından belli oluyor. Oy sonuçları YSK verileri ışığında takip edilirken Denizli'de seçimi kim kazandı sorusu oy verme sürecinin tamamlanmasının ardından belli olacak. Oy sonuçları sabah.com.tr 2024 Yerel Seçim Sonuçları sayfası üzerinden il il sorgulanabilecek ve Denizli seçimi kim kazandı sorusu sandıklardan çıkan oy oranlarına göre belli olacak. İşte, YSK secim sonuçları ve oy oranları son durum…

DENİZLİ SEÇİM SONUÇLARI- 31 MART 2024 YEREL SEÇİMLERİ

Yerel seçimlerde partilerin, ittifakların ve adayların oy oranları 31 Mart akşamı anbean paylaşılacak. İşte; il ve ilçe bazında arama yaparak ulaşabileceğiniz anlık veriler için Denizli Yerel Seçim Sonuçları ekranı;

Denizli seçim sonuçları takip ekranı! YSK Denizli yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

DENİZLİ SEÇİM SONUÇLARI 2024 – CANLI

AK Parti: Osman Zolan

CHP: Bülent Nuri Çavuşoğlu

İYİ Parti: Yasin Öztürk

DEM Parti: Cevahir Kayar

Yeniden Refah: Nazif Manav

Zafer Partisi: Nuri Dalyan

Denizli Seçim Sonuçları linkine tıklayarak canlı ve anlık olarak adayların oy oranlarını görüntüleyebilirsiniz.

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Denizli seçim sonuçları takip ekranı! YSK Denizli yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

DENİZLİ SEÇİM SONUÇLARI İLÇE İLÇE TAKİP ET

Denizli'de diğer tüm ilçelerin seçim sonuçlarına ulaşmak için aşağıdaki ilçelerin üzerine tıklayabilirsiniz. YSK ile partilerin ve adayların oy oranlarını sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz.

Acıpayam Seçim Sonuçları

Babadağ Seçim Sonuçları

Baklan Seçim Sonuçları

Bekilli Seçim Sonuçları

Beyağaç Seçim Sonuçları

Bozkurt Seçim Sonuçları

Buldan Seçim Sonuçları

Çal Seçim Sonuçları

Çameli Seçim Sonuçları

Çardak Seçim Sonuçları

Çivril Seçim Sonuçları

Güney Seçim Sonuçları

Honaz Seçim Sonuçları

Kale Seçim Sonuçları

Merkezefendi Seçim Sonuçları

Pamukkale Seçim Sonuçları

Sarayköy Seçim Sonuçları

Serinhisar Seçim Sonuçları

Tavas Seçim Sonuçları

Denizli seçim sonuçları takip ekranı! YSK Denizli yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

DENİZLİ BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

AK Parti Osman Zolan, CHP Bülent Nuri Çavuşoğlu, İYİ Parti Yasin Öztürk, DEM Parti Cevahir Kayar, Yeniden Refah Nazif Manav, Zafer Partisi Nuri Dalyan ismi ile oy pusulasında yer alacak. Diğer tüm partilerin aday listesine de sabah.com.tr'nin seçim sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz.

Denizli seçim sonuçları takip ekranı! YSK Denizli yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

SEÇİM GÜNÜ YASAKLARI NELER?

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), 31 Mart 2024'te yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, oy verme günü saat 06.00'dan saat 23.59'a kadar uygulanacak yasakları belirleyen kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre;

*Seçim günü saat 06.00'dan saat 23.59'a kadar alkollü içki satışı ve içkili yerlerle umumi mahallerde her çeşit alkollü içki içilmesi yasak olacak.

*Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlardan başka hiç kimse, Türk Ceza Kanunu'nun 6. maddesinin f bendinin 1, 2, 3 ve 5 numaralı alt bentlerinde gösterilen silahları (ateşli silahlar, patlayıcı maddeler, saldırı ve savunmada kullanılmak üzere yapılmış her türlü kesici, delici veya bereleyici alet, yakıcı, aşındırıcı, yaralayıcı, boğucu, zehirleyici, sürekli hastalığa yol açıcı nükleer, radyoaktif, kimyasal, biyolojik maddeler) köy, kasaba ve şehirlerde taşıyamayacak.

*Oy verme süresince kahvehane, kıraathane, kafe ve internet kafeler gibi bütün umumi eğlence yerleri kapalı kalacak, eğlence yeri niteliği taşıyan lokantalarda yalnızca yemek verilebilecek.

*Seçim yasaklarına uyulması şartıyla oy verme günü saat 18.00'den sonra düğün yapılabilecek.

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