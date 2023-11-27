Giriş Tarihi: 27.11.2023 09:32
Güncelleme Tarihi: 27.11.2023
09:48
Erdoğan MİT’i devreye soktu, Taylandlı rehineler serbest kaldı
İsrail ile Hamas arasındaki ikinci grup rehine takasında ortaya çıkan kriz, önceki gece gergin saatler yaşanmasına neden oldu. Hamas, İsrail'in Gazze'ye yardımları engellemesini ve sivillere ateş açmasını gerekçe göstererek takası ertelediğini açıkladı. Ardından Katar'ın geç saatlerdeki "Kriz aşıldı" duyurusuyla rehine takası gerçekleşti. Cezaevindeki 39 Filistinli'ye karşılık, 13 İsrailli ve 4 Taylandlı serbest bırakıldı. Reuters'in haberine göre Hamas dün "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çabalarına yanıt olarak, Gazze'deki Taylandlı esirler serbest bırakıldı" açıklaması yaptı. TRT Haber, Erdoğan'ın MİT'e talimatı sonrası yapılan görüşmeler sonucu Taylandlı rehinelerin serbest bırakıldığını duyurdu. SABAH'a konuşan kaynaklar da bu gelişmeyi doğruladı.