Erdoğan MİT’i devreye soktu, Taylandlı rehineler serbest kaldı

Son gelişmeyle Erdoğan'ın barış diplomasisindeki öncü rolü bir kez daha ortaya çıktı. Ateşkesin üçüncü gününde, İsrail'in bıraktığı 39 Filistinli'ye karşılık, Hamas da 13 İsrailli ile 3 Taylandlı ve bir Rus'u serbest bıraktı.