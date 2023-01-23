Giriş Tarihi: 23.01.2023 10:33 Güncelleme Tarihi: 23.01.2023 10:34

AÖF sınav soruları ve cevapları! AÖF final sınavı soruları ve cevap anahtarı kitapçığı ne zaman açıklanacak?

Geçtiğimiz hafta sonu düzenlenen AÖF final sınavı sonrası gözler soruları ve cevapları için gelecek açıklamaya çevrildi. Anadolu Üniversitesi bünyesinde eğitim görmekte olan açıköğretim öğrencileri kendi yanıtlarıyla cevap anahtarı karşılaştırması yapmak için gelişmeleri yakından takip ediyor. Bu noktada ise "AÖF final sınavı soruları ve cevapları açıklandı mı, soru kitapçığı (cevap anahtarı) ne zaman yayınlanacak?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte 2023 Açıköğretim AÖF sınav soruları ve cevap anahtarı son durum ve detaylar.