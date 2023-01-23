Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri AÖF sınav soruları ve cevapları! AÖF final sınavı soruları ve cevap anahtarı kitapçığı ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 23.01.2023 10:33 Güncelleme Tarihi: 23.01.2023 10:34

AÖF sınav soruları ve cevapları! AÖF final sınavı soruları ve cevap anahtarı kitapçığı ne zaman açıklanacak?

Geçtiğimiz hafta sonu düzenlenen AÖF final sınavı sonrası gözler soruları ve cevapları için gelecek açıklamaya çevrildi. Anadolu Üniversitesi bünyesinde eğitim görmekte olan açıköğretim öğrencileri kendi yanıtlarıyla cevap anahtarı karşılaştırması yapmak için gelişmeleri yakından takip ediyor. Bu noktada ise "AÖF final sınavı soruları ve cevapları açıklandı mı, soru kitapçığı (cevap anahtarı) ne zaman yayınlanacak?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte 2023 Açıköğretim AÖF sınav soruları ve cevap anahtarı son durum ve detaylar.

AÖF sınav soruları ve cevapları! AÖF final sınavı soruları ve cevap anahtarı kitapçığı ne zaman açıklanacak?

Güz dönemi kapsamında gerçekleşen final sınavlarının ardından haftanın ilk gününde öne çıkan başlıklardan biri de AÖF sınavı soruları ve cevapları oluyor. 21-22 Ocak tarihlerinde düzenlenen sınavlarla ilgili bu noktada "AÖF final sınavı soruları ve cevapları açıklandı mı, soru kitapçığı (cevap anahtarı) ne zaman yayınlanacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Puanlarını hesaplamak isteyen adaylar, AÖF güz dönemi final sınavında sorulan sorulara eKampüs sistemine yüklendikten sonra ulaşabilecek.

AÖF sınav soruları ve cevapları! AÖF final sınavı soruları ve cevap anahtarı kitapçığı ne zaman açıklanacak?

AÖF SINAV SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2022-2023 AÖF güz dönemi final sınavı soruları ve cevap anahtarlarının 1 hafta içerisinde paylaşılması ön görülüyor. AÖF final sınavı cevap anahtarı yayınlandığında haberimize eklenecektir.

AÖF güz dönemi final sınavında çıkan tüm derslere ait sorular, Anadolum eKampüs sistemine yüklendikten sonra erişime açılacak.

Anadolu Mobil uygulaması ve https://ekampus.anadolu.edu.tr adresinden TCKN ve şifreleri ile oturum açarak dersleriniz üzerinden çıkmış sınav sorularını ve cevaplarını görebilirsiniz.

AÖF SINAV SORULARI VE CEVAPLARI PDF İNDİR EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
AÖF sınav soruları ve cevapları! AÖF final sınavı soruları ve cevap anahtarı kitapçığı ne zaman açıklanacak?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2022-2023 AÖF güz dönemi final sınavları, 21-22 Ocak 2023 tarihlerinde düzenlendi. Öğrencilere, sınava gireceği her ders için 20 soru sorulacak ve 30'ar dakika sınav süresi verildi.

AÖF sınav soruları ve cevapları! AÖF final sınavı soruları ve cevap anahtarı kitapçığı ne zaman açıklanacak?

Yükseköğretim Kurulu'nun aldığı karar doğrultusunda öğrenciler için ders geçme notu 35 olarak belirlendi. Sınavda değerlendirme yapılırken her testteki doğru cevapların sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri düşülerek puan hesaplanacak.

AÖF sınav soruları ve cevapları! AÖF final sınavı soruları ve cevap anahtarı kitapçığı ne zaman açıklanacak?

AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

21- 22 Ocak 2023 tarihlerinde yapılan Anadolu Üniversitesi AÖF final sınavı sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı. Geçtiğimiz yıllar dikkate alındığında sonuçlar, genellikle sınav tarihinden itibaren yaklaşık 15 gün içinde açıklanıyor.

Sınav sonuçları, Anadolu Mobil ve aof.anadolu.edu.tr adresi Öğrenci Otomasyonundan öğrenilebilir.

Buna göre AÖF final sınavı sonuçlarının 5 Şubat'a kadar açıklanması bekleniyor. Sonuçlar açıklandığında sonuç sorgulama ekranı sabah.com.tr'de yer alacak. Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

AÖF FİNAL SINAVI SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA