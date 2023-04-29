Kılıçdaroğlu'nun vizesiz Avrupa vaadi: "Kılıçdaroğlu kitlesini ikna etmek için kafa yormaya ihtiyaç bile duymuyor"

Alman diplomatlar okumuş adamlar tabii... "Böyle bir şey olabilir mi ki" diyemedikleri için nazikçe "Yok öyle bir şey" cevabını vermişler.

Keşke öyle olsa, burada sorunumuz bir siyasetçinin seçim öncesi uçması, tutmayacağı vaatleri dillendirmesi değil. Düşünmeden konuşması, aklına geleni söylemesi de bir yere kadar tolere edilebilir...