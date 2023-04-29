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Giriş Tarihi: 29.04.2023 10:13 Güncelleme Tarihi: 29.04.2023 10:36

Kılıçdaroğlu'nun vizesiz Avrupa vaadi: "Kılıçdaroğlu kitlesini ikna etmek için kafa yormaya ihtiyaç bile duymuyor"

7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Üç ay içinde Avrupa'ya vizesiz girilecek" sözü Alman makamlarınca yalanlandı. Bu konuya değinen SABAH yazarı Melih Altınok, "Keşke öyle olsa, burada sorunumuz bir siyasetçinin seçim öncesi uçması, tutmayacağı vaatleri dillendirmesi değil. Düşünmeden konuşması, aklına geleni söylemesi de bir yere kadar tolere edilebilir..." ifadelerini kullandı. "Kemal Bey belli ki, oyuna talip olduğu kitleyi ikna etmek için mantıkmış, ciddiyetmiş falan kafa yormaya bile ihtiyaç olmadığını düşünüyor." dedi.

MELİH ALTINOK
Kılıçdaroğlu’nun vizesiz Avrupa vaadi: Kılıçdaroğlu kitlesini ikna etmek için kafa yormaya ihtiyaç bile duymuyor

Kemal Kılıçdaroğlu geçen gün bir TV röportajında aynen şunları söyledi. Kulaklarımla duydum:

"Üç ay içinde vize sorununu bitireceğiz. Türkiye'de artık her vatandaş Avrupa Birliği'ne vizesiz girecek!"

Vize nedir azıcık fikri olan aklı başında herkes gülüyor. Gülünmeyecek gibi mi?

Kılıçdaroğlu’nun vizesiz Avrupa vaadi: Kılıçdaroğlu kitlesini ikna etmek için kafa yormaya ihtiyaç bile duymuyor

Zira AB'ye vizeyi Türkiye'nin koyduğunu düşünüyorsa vahim. Düşünmüyorsa daha vahim...

Sabah'tan İsmail Erel tüm iyi niyetiyle üşenmemiş, Kılıçdaroğlu'nun Türkleri vizesiz sokmaya çalıştığı ülkelerden

Almanya'nın Dışişleri Bakanlığı'na yazılı olarak, "Var mı böyle bir hazırlığınız, çalışmanız?" diye sormuş. Dün gazetede haberdi...

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Kılıçdaroğlu’nun vizesiz Avrupa vaadi: Kılıçdaroğlu kitlesini ikna etmek için kafa yormaya ihtiyaç bile duymuyor

Alman diplomatlar okumuş adamlar tabii... "Böyle bir şey olabilir mi ki" diyemedikleri için nazikçe "Yok öyle bir şey" cevabını vermişler.

Keşke öyle olsa, burada sorunumuz bir siyasetçinin seçim öncesi uçması, tutmayacağı vaatleri dillendirmesi değil. Düşünmeden konuşması, aklına geleni söylemesi de bir yere kadar tolere edilebilir...

Kılıçdaroğlu’nun vizesiz Avrupa vaadi: Kılıçdaroğlu kitlesini ikna etmek için kafa yormaya ihtiyaç bile duymuyor

Mesele, ana muhalefet liderinin aklına, inanırlar diye hep böyle çocukça vaatlerin gelmesi.

Kemal Bey belli ki, oyuna talip olduğu kitleyi ikna etmek için mantıkmış, ciddiyetmiş falan kafa yormaya bile ihtiyaç olmadığını düşünüyor.

Kılıçdaroğlu’nun vizesiz Avrupa vaadi: Kılıçdaroğlu kitlesini ikna etmek için kafa yormaya ihtiyaç bile duymuyor

25 yıl önceki vaatlerini bile unutmadan bir bir yerine getiren Erdoğan'ı desteklemek garip bir seçmen refleksiymiş gibi, AK Partilileri "koyun" diye küçümsemeyi alışkanlık halinde getiren kitlesinin "sadakatine" çok güveniyor.
Bu yüzden de kendisini "çok zorlamıyor".

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