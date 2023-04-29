Giriş Tarihi: 29.04.2023 10:13
Güncelleme Tarihi: 29.04.2023
10:36
Kılıçdaroğlu'nun vizesiz Avrupa vaadi: "Kılıçdaroğlu kitlesini ikna etmek için kafa yormaya ihtiyaç bile duymuyor"
7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Üç ay içinde Avrupa'ya vizesiz girilecek" sözü Alman makamlarınca yalanlandı. Bu konuya değinen SABAH yazarı Melih Altınok, "Keşke öyle olsa, burada sorunumuz bir siyasetçinin seçim öncesi uçması, tutmayacağı vaatleri dillendirmesi değil. Düşünmeden konuşması, aklına geleni söylemesi de bir yere kadar tolere edilebilir..." ifadelerini kullandı. "Kemal Bey belli ki, oyuna talip olduğu kitleyi ikna etmek için mantıkmış, ciddiyetmiş falan kafa yormaya bile ihtiyaç olmadığını düşünüyor." dedi.