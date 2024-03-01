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Haberler Galeri Mansur Yavaş'tan skandal mobbing! Çöken sistemin faturasını personele kestiler
Giriş Tarihi: 01.03.2024 07:41 Güncelleme Tarihi: 01.03.2024 07:43

Mansur Yavaş'tan skandal mobbing! Çöken sistemin faturasını personele kestiler

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'ın seçim öncesinden buyana yanında olan Basın Danışmanı Volkan Memduh Gültekin 153 Çağrı Merkezi'nde yaşanan sistem hatasının faturasını personele çıkardı. ABB'nin 24 saat çalışan birimlerinden biri olan Alo 153 Çağrı Merkezi'nde yaşanan bu olayın ardından ALO 153'ün 15 personelinin maaşlarından 6 Bin 500'er TL "haksız kesinti" yapıldı.

TOLGA ÖZLÜ
Mansur Yavaş’tan skandal mobbing! Çöken sistemin faturasını personele kestiler

AK Parti Ankara İl Başkan Yardımcısı Selahattin Yağcı, 5 yıldır mobbing, baskı ve zulümle boğuşan ABB personelinin şimdi de sistemsel hatanın bedelini maaşlarında yapılan 6 Bin 500 TL'lik kesintilerle ödediğini ortaya çıkardı.

Mansur Yavaş’tan skandal mobbing! Çöken sistemin faturasını personele kestiler

Ankara'da yağış olmayan bir günde yaşanan sistem hatasında Yavaş ve ekibi yağışlı bir günde vatandaşlardan gelen telefonlara bakılmadığı gerekçesiyle ALO 153 personeline ceza kesilmesine tepki gösteren Yağcı, "Ankara, Ankara olalı böyle yönetim görmedi" şeklinde konuştu. AK Parti Ankara İl Başkan Yardımcısı Selahattin Yağcı, Ankara'da 29 Ağustos-6 Eylül tarihlerinde, sistem hatası nedeniyle ALO 153 Çağrı Merkezi'ni arayan binlerce Ankaralının operatörlere ulaşamadığını hatırlattı.

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Mansur Yavaş’tan skandal mobbing! Çöken sistemin faturasını personele kestiler

Aramaların "cevapsız çağrı"ya düşmesinin cezasını, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Koordinatörü Volkan Memduh Gültekin'in ALO 153 Çağrı Merkezi çalışanlarına kestiğini açıklayan Selahattin Yağcı, Volkan Gültekin tarafından kestirilen cezanın bedelinin ise 15 günlük yevmiye bedelinin olduğunu bu bedelin ise 6 Bin 500 TL 'ye denk geldiğini aktardı.

Mansur Yavaş’tan skandal mobbing! Çöken sistemin faturasını personele kestiler

Olayı araştırdığında ALO 153 Çağrı Merkezi'nde 29 Ağustos-6 Eylül tarihleri arasında sistemde yaşanan sorun sebebiyle çağrılara cevap verilemediği iddiasıyla Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Koordinatörü Volkan Memduh Gültekin'in cevap verilmeyen çağrıları fırsata çevirdiğini gördüğünü kaydeden Yağcı, "Volkan Memduh Gültekin, ALO 153 personelinden tutanaklarda 'etkili olan yağış sebebiyle oluşan mağduriyetlerden dolayı telefonlara cevap verilemediğini' belirtmelerini istemiş.

Mansur Yavaş’tan skandal mobbing! Çöken sistemin faturasını personele kestiler

Ancak geçmişe dönük yapılan hava durumu sorgulamasında söz konusu tarihler arasında Ankara'nın hava sıcaklığının 30 derecenin altına inmediğini gördük" ifadelerini kullandı.

"Sayın Mansur Yavaş ve ekibi ABB personelinin anasından emdiği sütü burnundan getirdi" şeklinde konuşan Yağcı şöyle devam etti:

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