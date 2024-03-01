Mansur Yavaş’tan skandal mobbing! Çöken sistemin faturasını personele kestiler

Aramaların "cevapsız çağrı"ya düşmesinin cezasını, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Koordinatörü Volkan Memduh Gültekin'in ALO 153 Çağrı Merkezi çalışanlarına kestiğini açıklayan Selahattin Yağcı, Volkan Gültekin tarafından kestirilen cezanın bedelinin ise 15 günlük yevmiye bedelinin olduğunu bu bedelin ise 6 Bin 500 TL 'ye denk geldiğini aktardı.



