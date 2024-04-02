Giriş Tarihi: 02.04.2024 16:45
Güncelleme Tarihi: 02.04.2024
16:46
MUĞLA DEPREM: 2 Nisan 2024 Kandilli ve AFAD listesi ile Muğla'da deprem mi oldu?
Son dakika Muğla'da hissedilen deprem haberi geldi. Datça merkezli meydana gelen sarsıntı Kandilli Rasathanesi ve AFAD listesi ile beraber verileri paylaşıldı. Bu noktada ''Az önce Muğla'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?'' sorularına yanıt arayanlar araştırmalara başladılar. Şiddeti, büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi bilgileri kamuoyuyla paylaşılan sarsıntının detayları