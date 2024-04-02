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Haberler Galeri MUĞLA DEPREM: 2 Nisan 2024 Kandilli ve AFAD listesi ile Muğla'da deprem mi oldu?
Giriş Tarihi: 02.04.2024 16:45 Güncelleme Tarihi: 02.04.2024 16:46

MUĞLA DEPREM: 2 Nisan 2024 Kandilli ve AFAD listesi ile Muğla'da deprem mi oldu?

Son dakika Muğla'da hissedilen deprem haberi geldi. Datça merkezli meydana gelen sarsıntı Kandilli Rasathanesi ve AFAD listesi ile beraber verileri paylaşıldı. Bu noktada ''Az önce Muğla'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?'' sorularına yanıt arayanlar araştırmalara başladılar. Şiddeti, büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi bilgileri kamuoyuyla paylaşılan sarsıntının detayları

MUĞLA DEPREM: 2 Nisan 2024 Kandilli ve AFAD listesi ile Muğla’da deprem mi oldu?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) tarafından yaylanan bilgiye göre, saat 16:33'de merkez üssü Datça olan bir sarsıntı meydana geldi. Sarsıntıyı hissedenler AFAD ve Kandilli verilerine yöneldi. Bölge sakinleri Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu, ne zaman oldu, şiddeti ve derinliği kaç? şeklinde araştırmalara başladılar. İşte detaylar...

MUĞLA DEPREM: 2 Nisan 2024 Kandilli ve AFAD listesi ile Muğla’da deprem mi oldu?

SON DAKİKA MUĞLA DEPREM!

Büyüklük:4.1 (Mw)

Yer: Muğla Datça

Tarih:2024-04-02

Saat:16:33:41TSİ

Derinlik:7

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MUĞLA DEPREM: 2 Nisan 2024 Kandilli ve AFAD listesi ile Muğla’da deprem mi oldu?

DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?

Son dakika deprem haberleri Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

Aşağıda bulunan linkler aracılığıyla AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verilerine erişebilirsiniz.

MUĞLA DEPREM: 2 Nisan 2024 Kandilli ve AFAD listesi ile Muğla’da deprem mi oldu?

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Ve Değerlendirme Merkezi tarafından "http://www.koeri.boun.edu.tr/" adresi üzerinden paylaşılan son veriler ile büyüklü küçüklü yaşanan sarsıntıların merkez üssü, şiddeti ve derinliği kamuoyu ile paylaşılıyor:

KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

MUĞLA DEPREM: 2 Nisan 2024 Kandilli ve AFAD listesi ile Muğla’da deprem mi oldu?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından da "https://deprem.afad.gov.tr/last-earthquakes.html" adresi üzerinden paylaşılan listede son 100 deprem listeleniyor. Liste üzerinde artçılar başta olmak üzere Türkiye'de meydana gelen tüm sarsıntılar yer alıyor.

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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