Giriş Tarihi: 15.02.2024 11:56
Güncelleme Tarihi: 15.02.2024
11:56
Özgür Özel’den DEM Parti itirafı: Görüşmemiz cesarettir diyerek ittifakı ilan etti!
Aday krizinin yaşandığı CHP, kontrolden çıktı… Liste dışı adayların zehir zemberek sözleriyle köşeye sıkışan Özgür Özel, ne yapacağını şaşırdı. İttifak için PKK'nın siyası kanadı DEM Parti ile görüşmelerini sürdüren Özgür Özel, bugün verdiği röportajda bir kez daha ortağına mesaj yolladı. "DEM ile görüşmemiz cesarettir" diyerek skandal açıklamalarda bulunan Özel, "Görüştüğümüzü söylüyoruz. Bölgede DEM seçmeni yoğunluğu varsa, onların da oy vereceği aday belirlenebilir" diyerek açık açık ittifak ilanı yaptı.