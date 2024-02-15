Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Özgür Özel’den DEM Parti itirafı: Görüşmemiz cesarettir diyerek ittifakı ilan etti!
Giriş Tarihi: 15.02.2024 11:56 Güncelleme Tarihi: 15.02.2024 11:56

Özgür Özel’den DEM Parti itirafı: Görüşmemiz cesarettir diyerek ittifakı ilan etti!

Aday krizinin yaşandığı CHP, kontrolden çıktı… Liste dışı adayların zehir zemberek sözleriyle köşeye sıkışan Özgür Özel, ne yapacağını şaşırdı. İttifak için PKK'nın siyası kanadı DEM Parti ile görüşmelerini sürdüren Özgür Özel, bugün verdiği röportajda bir kez daha ortağına mesaj yolladı. "DEM ile görüşmemiz cesarettir" diyerek skandal açıklamalarda bulunan Özel, "Görüştüğümüzü söylüyoruz. Bölgede DEM seçmeni yoğunluğu varsa, onların da oy vereceği aday belirlenebilir" diyerek açık açık ittifak ilanı yaptı.

Özgür Özel’den DEM Parti itirafı: Görüşmemiz cesarettir diyerek ittifakı ilan etti!

14 ve 28 Mayıs'ın ardından değişim tartışmalarıyla gündemden düşmeyen Cumhuriyet Halk Partisi'nde şimdi de aday ve ittifak tartışmaları başladı.

Özgür Özel’den DEM Parti itirafı: Görüşmemiz cesarettir diyerek ittifakı ilan etti!

"GÖRÜŞMELERİMİZ ŞEFFAF OLACAK" DEMİŞTİ

Kürsüden terör tutuklusu Selahattin Demirtaş'a selam çakan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ittifak arayışı için ilk olarak DEM Parti'nin kapısını çaldı. Özel, "Görüşmelerimizi şeffaf bir şekilde yapacağız" diyerek PKK'nın siyasi kanadı DEM Parti ile ittifakı açık açık ilan etmekten de kaçınmadı. DEM Parti İstanbul İl Eş Başkanı Kalmaz'ın "Bu yerel seçimde koşulsuz tek bir oyumuz yok" açıklamasının ardından pazarlıkta gerilim arttı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Özgür Özel’den DEM Parti itirafı: Görüşmemiz cesarettir diyerek ittifakı ilan etti!

KANDİL'DEN EMİR GELDİ ADAY DEĞİŞTİ!

DEM Parti'nin İstanbul için Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ı aday göstermeye hazırlandığı sırada Kandil düğmeye bastı. PKK elebaşı Mustafa Karasu'nun DEM'e "CHP ile ittifak yapın" mesajı göndermesinin üzerine Demirtaş adaylıktan çekildiğini açıkladı. DEM ise eş belediye başkan adaylarını açıkladı. Ancak iki ismin de zayıf oluşu oyların Ekrem İmamoğlu'na verilmesi için yapılan bir pazarlık olduğu iddiası ortaya atıldı.

Özgür Özel’den DEM Parti itirafı: Görüşmemiz cesarettir diyerek ittifakı ilan etti!

BİR KEZ DAHA İTTİFAKA GÖZ KIRPTI

Parti içinde yaşanan aday tartışmalarıyla köşeye sıkışan Özgür Özel, bugün verdiği röportajda bir kez daha ittifak ortağı DEM'e göz kırptı.

Özgür Özel’den DEM Parti itirafı: Görüşmemiz cesarettir diyerek ittifakı ilan etti!

Açık açık ittifak yapıldığını itiraf eden Özgür Özel, "Görüştüğümüzü söylüyoruz. Bölgede DEM seçmeni yoğunluğu varsa, onların da oy vereceği aday belirlenebilir dedik. Bizim DEM Parti ile görüşmemiz cesarettir. DEM, başka bir partinin adayını uygun görüp aday çıkarmazsa kent uzlaşısı olmuş demektir" ifadesini kullandı.

SON DAKİKA