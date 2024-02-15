Özgür Özel’den DEM Parti itirafı: Görüşmemiz cesarettir diyerek ittifakı ilan etti!

KANDİL'DEN EMİR GELDİ ADAY DEĞİŞTİ!

DEM Parti'nin İstanbul için Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ı aday göstermeye hazırlandığı sırada Kandil düğmeye bastı. PKK elebaşı Mustafa Karasu'nun DEM'e "CHP ile ittifak yapın" mesajı göndermesinin üzerine Demirtaş adaylıktan çekildiğini açıkladı. DEM ise eş belediye başkan adaylarını açıkladı. Ancak iki ismin de zayıf oluşu oyların Ekrem İmamoğlu'na verilmesi için yapılan bir pazarlık olduğu iddiası ortaya atıldı.