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Haberler Galeri SON DAKİKA | Kemal Kılıçdaroğlu destekçileri Sinan Oğan'a nefret kustu! 'İstikrar için Erdoğan' kararını hazmedemediler!
Giriş Tarihi: 22.05.2023 19:40 Güncelleme Tarihi: 22.05.2023 19:48

SON DAKİKA | Kemal Kılıçdaroğlu destekçileri Sinan Oğan'a nefret kustu! 'İstikrar için Erdoğan' kararını hazmedemediler!

Son dakika haberi: Ata İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan 2. turda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceklerini ilan etti. Sinan Oğan, kararını açıklarken istikrar, terörle mücadele ve Türkiye'nin bekası konularına vurgu yaparak, Millet İttifakı'nın gelecek için bir perspektif çizemediğinin mesajını verdi. Kararın ardından ise Kılıçdaroğlu destekçileri Oğan'a yönelik sistematik bir linç başlattı. Hakaret ve küfürde son noktaya giden linç mafyası baskıcı ve faşizan tutumunu bir kez daha göstermiş oldu.

SON DAKİKA | Kemal Kılıçdaroğlu destekçileri Sinan Oğan’a nefret kustu! ’İstikrar için Erdoğan’ kararını hazmedemediler!

Son dakika haberi: ATA İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, ikinci turda destekleyecekleri adayı kamuoyuna ilan etti. Oğan yaptığı açıklamada, "28 Mayıs 2023 tarihinde, ikinci turda Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğimizi ifade ediyorum." dedi.

SON DAKİKA | Kemal Kılıçdaroğlu destekçileri Sinan Oğan’a nefret kustu! ’İstikrar için Erdoğan’ kararını hazmedemediler!

Sinan Oğan'ın 'İstikrar için Erdoğan' kararının ardından ise sosyal medyadaki Kılıçdaroğlu destekçileri, CHP yanlısı medya ve mufalif isimler ise adeta nefret kustular.

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SON DAKİKA | Kemal Kılıçdaroğlu destekçileri Sinan Oğan’a nefret kustu! ’İstikrar için Erdoğan’ kararını hazmedemediler!

KILIÇDAROĞLU OĞAN'A LİNCİN ADETA FİTİLİNİ ATEŞLEDİ!

Kemal Kılıçdaroğlu kararın ardından sosyal medya hesabından, "Kimin bu güzel vatandan kimin bu güzel vatanı satandan yana olduğu belli! Biz bu ülkeyi terörden ve mültecilerden kurtarmaya geliyoruz. Bu bir referandumdur; artık kimse kimseyi kandıramayacak. Sandığa gelmeyen 8 milyon vatandaşımızı ve tüm gençlerimizi sandığa çağırıyorum!" açıklamasını yaparak adeta lincin fitilini ateşledi.

SON DAKİKA | Kemal Kılıçdaroğlu destekçileri Sinan Oğan’a nefret kustu! ’İstikrar için Erdoğan’ kararını hazmedemediler!

CHP yanlısı Diken haberinde; 'Yazıklar Olsun Oğan' gibi ifadeleri öne çıkardı.

SON DAKİKA | Kemal Kılıçdaroğlu destekçileri Sinan Oğan’a nefret kustu! ’İstikrar için Erdoğan’ kararını hazmedemediler!

Cumhuriyet ise kararı manşetten 'Cehennemin kapılarını kapatacağız derken, Bekçi yazıldı' sözleriyle okuyucularına servis etti.

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