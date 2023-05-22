SON DAKİKA | Kemal Kılıçdaroğlu destekçileri Sinan Oğan’a nefret kustu! ’İstikrar için Erdoğan’ kararını hazmedemediler!

KILIÇDAROĞLU OĞAN'A LİNCİN ADETA FİTİLİNİ ATEŞLEDİ!

Kemal Kılıçdaroğlu kararın ardından sosyal medya hesabından, "Kimin bu güzel vatandan kimin bu güzel vatanı satandan yana olduğu belli! Biz bu ülkeyi terörden ve mültecilerden kurtarmaya geliyoruz. Bu bir referandumdur; artık kimse kimseyi kandıramayacak. Sandığa gelmeyen 8 milyon vatandaşımızı ve tüm gençlerimizi sandığa çağırıyorum!" açıklamasını yaparak adeta lincin fitilini ateşledi.