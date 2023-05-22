Giriş Tarihi: 22.05.2023 19:40
Güncelleme Tarihi: 22.05.2023
19:48
SON DAKİKA | Kemal Kılıçdaroğlu destekçileri Sinan Oğan'a nefret kustu! 'İstikrar için Erdoğan' kararını hazmedemediler!
Son dakika haberi: Ata İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan 2. turda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceklerini ilan etti. Sinan Oğan, kararını açıklarken istikrar, terörle mücadele ve Türkiye'nin bekası konularına vurgu yaparak, Millet İttifakı'nın gelecek için bir perspektif çizemediğinin mesajını verdi. Kararın ardından ise Kılıçdaroğlu destekçileri Oğan'a yönelik sistematik bir linç başlattı. Hakaret ve küfürde son noktaya giden linç mafyası baskıcı ve faşizan tutumunu bir kez daha göstermiş oldu.