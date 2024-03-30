Tekirdağ Çerkezköy seçim sonuçları! YSK Çerkezköy yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

Mahalli İdareler Genel Seçimleri, 31 Mart 2024 Pazar günü gerçekleşiyor. 34 siyasi partinin katıldığı seçim ile Türkiye'nin 81 ili ve 973 ilçesindeki yerel yönetimler yeniden belirlenecek. Bu kapsamda yaşadıkları ilçenin seçim sonucunu öğrenmek isteyen seçmenler araştırmalara başladı. Tekirdağ Çerkezköy Belediyesi'ni hangi partinin kazandığı ilçe sakinleri tarafından merak ediliyor. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yayın yasağının kaldırılmasıyla birlikte 2024 Çerkezköy seçim sonuçları, partilerin ve adayların oy oranları sabah.com.tr'den yayınlanacak. Peki, Çerkezköy seçimi kim kazandı? İşte, YSK ile Tekirdağ Çerkezköy yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları…

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY SEÇİM SONUÇLARI - 31 MART 2024

Aşağıda yer alan Tekirdağ Çerkezköy seçim sonuçları ekranı aracılığıyla 31 Mart akşamı bu ilçedeki adayların oy oranlarına ulaşabilir, verileri anlık olarak takip edebilirsiniz.