Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Tekirdağ Çerkezköy seçim sonuçları! YSK Çerkezköy yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları
Giriş Tarihi: 30.03.2024 11:49 Güncelleme Tarihi: 30.03.2024 11:49

Tekirdağ Çerkezköy seçim sonuçları! YSK Çerkezköy yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

Milyonlarca seçmen, yerel yöneticilerini belirlemek için 31 Mart 2024 tarihinde sandık başına gidiyor. Türkiye Yerel Seçimleri ile 5 yıl boyunca görevde olacak büyükşehir, il, ilçe ve belde belediye başkanları ile muhtarlar seçilecek. Oy kullanma adımından sonra oy sayımına geçilecek. Yayın yasaklarının kaldırılmasıyla birlikte Tekirdağ Çerkezköy seçim sonuçları ile canlı ve anlık oy oranları sabah.com.tr yerel seçim sonuçları 2024 sayfası üzerinden takip edilebilecek. YSK verileri ile Çerkezköy seçimi kim kazandı sorusunun yanıtını haberimizden öğrenebilirsiniz. İşte, YSK ile Çerkezköy yerel seçim sonuçları 2024 canlı takip linki!

Tekirdağ Çerkezköy seçim sonuçları! YSK Çerkezköy yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

Mahalli İdareler Genel Seçimleri, 31 Mart 2024 Pazar günü gerçekleşiyor. 34 siyasi partinin katıldığı seçim ile Türkiye'nin 81 ili ve 973 ilçesindeki yerel yönetimler yeniden belirlenecek. Bu kapsamda yaşadıkları ilçenin seçim sonucunu öğrenmek isteyen seçmenler araştırmalara başladı. Tekirdağ Çerkezköy Belediyesi'ni hangi partinin kazandığı ilçe sakinleri tarafından merak ediliyor. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yayın yasağının kaldırılmasıyla birlikte 2024 Çerkezköy seçim sonuçları, partilerin ve adayların oy oranları sabah.com.tr'den yayınlanacak. Peki, Çerkezköy seçimi kim kazandı? İşte, YSK ile Tekirdağ Çerkezköy yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları…

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY SEÇİM SONUÇLARI - 31 MART 2024

Aşağıda yer alan Tekirdağ Çerkezköy seçim sonuçları ekranı aracılığıyla 31 Mart akşamı bu ilçedeki adayların oy oranlarına ulaşabilir, verileri anlık olarak takip edebilirsiniz.

Tekirdağ Çerkezköy seçim sonuçları! YSK Çerkezköy yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

ÇERKEZKÖY SEÇİM SONUÇLARI 2024 CANLI TAKİP

AK Parti: Abdullah Öğe

CHP: Vahap Akay

İYİ Parti: Yasemin Altın Erseçkin

DEM Parti: Telli Yardımcı

Yeniden Refah: Mehmet Çakı

BBP: Turan Demircan

TİP: Erkan Özgür Mutlucan

Tekirdağ Çerkezköy Seçim Sonuçları linkine tıklayarak canlı ve anlık olarak adayların oy oranlarını görüntüleyebilirsiniz.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Tekirdağ Çerkezköy seçim sonuçları! YSK Çerkezköy yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

TEKİRDAĞ SEÇİM SONUÇLARI İLÇE İLÇE TAKİP ET

Tekirdağ'da diğer tüm ilçelerin seçim sonuçlarına ulaşmak için aşağıdaki ilçelerin üzerine tıklayabilirsiniz. YSK ile partilerin ve adayların oy oranlarını sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz.

Çerkezköy‎ Seçim Sonuçları

Çorlu‎ Seçim Sonuçları

Ergene‎ Seçim Sonuçları

Hayrabolu‎ Seçim Sonuçları

Kapaklı‎ Seçim Sonuçları

Malkara Seçim Sonuçları

Marmara Ereğlisi‎ Seçim Sonuçları

Muratlı‎ Seçim Sonuçları

Saray Seçim Sonuçları

Süleymanpaşa‎ Seçim Sonuçları

Şarköy Seçim Sonuçları

Tekirdağ Çerkezköy seçim sonuçları! YSK Çerkezköy yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

AK Parti'den Abdullah Öğe, CHP'den Vahap Akay, İYİ Parti'den Yasemin Altın Erseçkin, DEM Parti'den Telli Yardımcı, Yeniden Refah Partisi'nden Mehmet Çakı, BBP Turan Demircan, TİP Erkan Özgür Mutlucan, Zafer Partisi'nden Hüseyin Duruş, Saadet Partisi'nden Yusuf Aydın aday oldu.

Diğer tüm partilerin aday listesine de sabah.com.tr'nin seçim sonuçları sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz.

Tekirdağ Çerkezköy seçim sonuçları! YSK Çerkezköy yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

ÇERKEZKÖY MAHALLELERİ

Çerkezköy'de 12 mahalle vardır:

Bağlık

Cumhuriyet

Fatih

Fevzi Paşa

Gazi Mustafa Kemalpaşa

Gazi Osman Paşa

İstasyon

Kızılpınar Atatürk

Kızılpınar Gültepe

Kızılpınar Namık Kemal

Veliköy

Yıldırım Beyazıt

SON DAKİKA