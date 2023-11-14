"Temiz" dedikleri körfez aşırı kirli çıktı: Soyer, gel de burada yüz

Kirlilik nedeniyle yılda bir kez görülen deniz marulları iç körfezi adeta mesken tuttu. Son olarak deniz suyundaki oksijen miktarının sıfır noktasına kadar düşmesi sonucu plankton patlaması denilen olay gerçekleşti. Deniz suyu koyu kırmızı bir renge büründü. Tüm bunlar yetmezmiş gibi İzmir'in denizi ve doğal güzellikleri ile ünlü Foça ilçesini denizanaları bastı. Yazın sıcağında vatandaşlar denizanası istilası yüzünden denize giremez oldu.