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Giriş Tarihi: 14.11.2023 06:25 Güncelleme Tarihi: 14.11.2023 06:52

"Temiz" dedikleri körfez aşırı kirli çıktı: Soyer, gel de burada yüz

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin analiz yaptırıp, 'temiz' olduğunu açıkladığı iç körfez, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın analizlerinde aşırı kirli çıktı.

ERTAN GÜRCANER
Temiz dedikleri körfez aşırı kirli çıktı: Soyer, gel de burada yüz

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, yerel seçimler öncesi 3 yıl sonra İç körfezde denize girip yüzeceğini söyledi. Aradan geçen 4.5 yıllık süreçte körfez temizliğine ilişkin ciddi bir çalışma yapılmayınca körfezdeki kirlilik her geçen gün arttı. Bilim insanları iç körfezin son 20 yılın en kirli dönemini yaşadığı konusunda Soyer'i uyardı.

Temiz dedikleri körfez aşırı kirli çıktı: Soyer, gel de burada yüz

Kirlilik nedeniyle yılda bir kez görülen deniz marulları iç körfezi adeta mesken tuttu. Son olarak deniz suyundaki oksijen miktarının sıfır noktasına kadar düşmesi sonucu plankton patlaması denilen olay gerçekleşti. Deniz suyu koyu kırmızı bir renge büründü. Tüm bunlar yetmezmiş gibi İzmir'in denizi ve doğal güzellikleri ile ünlü Foça ilçesini denizanaları bastı. Yazın sıcağında vatandaşlar denizanası istilası yüzünden denize giremez oldu.

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Temiz dedikleri körfez aşırı kirli çıktı: Soyer, gel de burada yüz

İZSU İYİ KALİTE DEDİ AMA…

İZSU Genel Müdürlüğü geçtiğimiz Eylül ayında yazılı ve görsel basın yayın organlarına bir açıklama geçerek iç körfezin değişik noktalarından aldığı su örneklerinin laboratuvarda yapılan analiz sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı. İZSU'nun açıkladığı tabloda 'dışkı kaynaklı bulaşı' olarak bilinen Kolibasili miktarı 100 mililitre deniz suyunda Alsancak 'ta 24 (iyi), Konak'ta 140 (Orta), Karşıyaka'da 1 (İyi), Mavişehir'de 15 (iyi), Balçova Özdilek 20 (iyi), Güzelyalı da ise 30 adet (iyi) olarak açıklandı. Açıklamada yüzülebilir körfez hayaline adım adım yaklaşıldığının da altı çizildi.

Temiz dedikleri körfez aşırı kirli çıktı: Soyer, gel de burada yüz

3 AYRI NOKTADAN NUMUNE ALINDI

Pis koku ve körfez kirliliğine ilişkin şikayetlerin giderek artması üzerine Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İzmir İl Müdürlüğü, önce Valilikten 'olur' aldı. Ardından da iç körfezdeki su kalitesini belirlemek amacıyla çalışma başlattı. Bakanlığa bağlı ekipler geçtiğimiz günlerde İl Sağlık Müdürlüğü ile birlikte İnciraltı Özdilek AVM açıkları, Alsancak Liman ve Çiğli'de faaliyet gösteren Atık Su Arıtma Tesisinin yaklaşık 2 kilometre açığından su örnekleri alıp analiz için akredite laboratuvarlara gönderdi.

Temiz dedikleri körfez aşırı kirli çıktı: Soyer, gel de burada yüz

Çevre Şehircilik aldığı numuneleri su kirliliği kontrol yönetmeliği Tablo 4'te yer alan deniz suyunun genel kalite kriterlerine göre, İl Sağlık Müdürlüğü de yüzme suyu kalite kontrol yönetmeliği açısından numune sonuçlarını mercek altına aldı. Laboratuvarlardan gelen sonuçlar İZSU'nun açıkladığı deyim yerindeyse iç körfezi güllük, gülistanlık gösteren rakamları yalanladı.

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