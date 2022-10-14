KPSS ortaöğretim sınavı ile ilgili araştırmalar devam ediyor. Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSS ortaöğretim oturumu, liseden mezun olan kişilere yönelik düzenleniyor. Sınav tarihinin yaklaşmasıyla birlikte 2022 KPSS ortaöğretim sınavı giriş yerleri gündemdeki yerini aldı. Söz konusu sınava katılım sağlayacak olan adaylar, ''KPSS ortaöğretim sınav yerleri açıklandı mı?'' sorusuna yanıt arıyor. Peki, KPSS ortaöğretim sınav giriş belgesi yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak? KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman? İşte, ÖSYM AİS ile 2022 KPSS ortaöğretim sınav giriş belgesi sorgulama ekranı ve sınav tarihi...