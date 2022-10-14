KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?

KPSS Ortaöğretim sınav yerleri ve giriş belgeleri, ÖSYM tarafından henüz yayınlanmadı.

KPSS sınav giriş belgeleri, genellikle sınava 10 gün kala adayların erişimine açılıyor. Bu kapsamda KPSS Ortaöğretim sınav giriş belgelerinin Ekim ayının sonuna doğru yayımlanması bekleniyor.

Konu ile ilgili ÖSYM'den resmi bir açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.